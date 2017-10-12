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    Черчесов: «Сборная России хочет стать реальным хозяином ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что национальная команда хочет претендовать на реального хозяина чемпионата мира в 2018 году. Также специалист отметил, что его подопечных ждет много работы в преддверии домашнего турнира.

    «Важно футболистов смотреть и в парах, и в группах. Потому что реально работы много, игр мало, времени вместе мы проводим мало. После того, как мы месяц провели вместе на Кубке Конфедераций, это были совершенно другие чувства. Сейчас они хоть и приехали физически хорошо подготовленные, но в психологическом плане... В этом плане надо было их опять собирать. Чем дольше мы вместе, тем больше превращаемся в команду.

    Мы на каждом сборе строим команду – ничего вечного нет. Где-то травмы, где-то из формы человек выходит. Кто-то, наоборот, настолько прибавляет, что пройти мимо нельзя. Главное, чтобы он подходил не только как человек, но и как личность. Только так мы сделаем боеспособную команду, которая будет на что-то претендовать. А мы хотим претендовать на чемпионате мира на реального хозяина турнира», – заявил Черчесов.

    Источник: РФС

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    12.10.2017 13:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +875

      sidul1 13 октября 2017, 01:59

      Будем надеяться что все лучшие в нашей сборной смогут играть.Нужна физуха и огромное желание всех рвать!

      0
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 12 октября 2017, 16:43

      Не переживай , реально будете , и хотелось бы чтоб на матчей 4 минимум , иначе будете реальными изгоями

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 октября 2017, 16:06

      чёрти- чё мелет

      3
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 12 октября 2017, 15:00

      Идиот (г.онега)он имел ввиду чтобы других надо колотить в ворота, а не чтобы в тебя колотили.
      Но судя по игре россия хозяйка турнира , сколько в себя пример гостей хаха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега > sachsen-leipzig 16 октября 2017, 00:31

      все ровно он идиот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 12 октября 2017, 14:55

      мы хотим претендовать на чемпионате мира на реального хозяина турнира», – заявил Черчесов. Мы и так хозяева турнира идиот

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 октября 2017, 14:25

      "Мы на каждом сборе строим команду – ничего вечного нет."
      Строительство какое-то хреновое. Строим, строим и всякий раз с голым задом ходим. Хорошо, что хоть признал небоеспособность команды и потуги на какое-то претендентство.

      3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 12 октября 2017, 14:06

      Да и нам, почитателям футбола, тоже не хотелось бы на нашем ЧМ чувствовать себя бедными родственниками на чужом празднике жизни!!...))) Хозяйствуйте!!..))

      4
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      Рейтинг: +4914

      neveldomha 12 октября 2017, 13:36

      Даже не знаю, кто нам сможет в этом помочь. Так как команды Люксембурга, Сан-Марино, Андорры, Мальты и Лихтенштейна на чемпионат не попали. У нас просто нет достойного соперника.

      2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 13:18

      С виртуальным Дзагоевым в составе !

      3
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