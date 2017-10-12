Черчесов: «Сборная России хочет стать реальным хозяином ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что национальная команда хочет претендовать на реального хозяина чемпионата мира в 2018 году. Также специалист отметил, что его подопечных ждет много работы в преддверии домашнего турнира.

«Важно футболистов смотреть и в парах, и в группах. Потому что реально работы много, игр мало, времени вместе мы проводим мало. После того, как мы месяц провели вместе на Кубке Конфедераций, это были совершенно другие чувства. Сейчас они хоть и приехали физически хорошо подготовленные, но в психологическом плане... В этом плане надо было их опять собирать. Чем дольше мы вместе, тем больше превращаемся в команду.

Мы на каждом сборе строим команду – ничего вечного нет. Где-то травмы, где-то из формы человек выходит. Кто-то, наоборот, настолько прибавляет, что пройти мимо нельзя. Главное, чтобы он подходил не только как человек, но и как личность. Только так мы сделаем боеспособную команду, которая будет на что-то претендовать. А мы хотим претендовать на чемпионате мира на реального хозяина турнира», – заявил Черчесов.