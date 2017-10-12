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  • Черчесов: «Сборная России хочет стать реальным хозяином ЧМ-2018»

Черчесов: «Сборная России хочет стать реальным хозяином ЧМ-2018»

12 октября 2017, 13:13
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что национальная команда хочет претендовать на реального хозяина чемпионата мира в 2018 году. Также специалист отметил, что его подопечных ждет много работы в преддверии домашнего турнира.

«Важно футболистов смотреть и в парах, и в группах. Потому что реально работы много, игр мало, времени вместе мы проводим мало. После того, как мы месяц провели вместе на Кубке Конфедераций, это были совершенно другие чувства. Сейчас они хоть и приехали физически хорошо подготовленные, но в психологическом плане... В этом плане надо было их опять собирать. Чем дольше мы вместе, тем больше превращаемся в команду.

Мы на каждом сборе строим команду – ничего вечного нет. Где-то травмы, где-то из формы человек выходит. Кто-то, наоборот, настолько прибавляет, что пройти мимо нельзя. Главное, чтобы он подходил не только как человек, но и как личность. Только так мы сделаем боеспособную команду, которая будет на что-то претендовать. А мы хотим претендовать на чемпионате мира на реального хозяина турнира», – заявил Черчесов.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1507803491
С виртуальным Дзагоевым в составе !
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neveldomha
1507804599
Даже не знаю, кто нам сможет в этом помочь. Так как команды Люксембурга, Сан-Марино, Андорры, Мальты и Лихтенштейна на чемпионат не попали. У нас просто нет достойного соперника.
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insider_retro
1507806407
Да и нам, почитателям футбола, тоже не хотелось бы на нашем ЧМ чувствовать себя бедными родственниками на чужом празднике жизни!!...))) Хозяйствуйте!!..))
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serppion
1507807511
"Мы на каждом сборе строим команду – ничего вечного нет." Строительство какое-то хреновое. Строим, строим и всякий раз с голым задом ходим. Хорошо, что хоть признал небоеспособность команды и потуги на какое-то претендентство.
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sachsen-leipzig
1507809639
Идиот (г.онега)он имел ввиду чтобы других надо колотить в ворота, а не чтобы в тебя колотили. Но судя по игре россия хозяйка турнира , сколько в себя пример гостей хаха
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Полная Канистра
1507813587
чёрти- чё мелет
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Ivan7107
1507815814
Не переживай , реально будете , и хотелось бы чтоб на матчей 4 минимум , иначе будете реальными изгоями
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sidul1
1507849155
Будем надеяться что все лучшие в нашей сборной смогут играть.Нужна физуха и огромное желание всех рвать!
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