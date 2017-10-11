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Британский художник посвятил Дзюбе картину

11 октября 2017, 21:16
25

Героем одной из последних картин британского художника Пегаса стал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Творец считает российского футболиста фантастическим.

«Я болею за «Зенит», и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем – фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», – сказал Пегас.

Картина передана на хранение в Новый музей, что на шестой линии Васильевского острова Санкт-Петербурга.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (25)
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Обер-КанцлерЪ
1507746597
На картине Дзюба тянется к чему-то правой рукой (к трофеям?)) и как будто падает. Всё как в жизни - близок локоть, да не укусишь.
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insider_retro
1507747239
Артём, конечно, разноплановый человек и не плохой футболист, но когда он успел вдохновить британца на персональную картину??!!... Изображение в движении я представил, но как художник изваял большой талант игрока??!!..)) В целом здорово!!
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DOCTOR PENALTY
1507747293
Какая то сине-бело-ГОЛУБАЯ фантазия художника. Это ПИРОЖКИ какие то.
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Tostao
1507748097
Ну теперь пора установить и бюст на родине героя.
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Lester84
1507752369
Я думал, что он дерево нарисовал. А тут..
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Сармат Ростов
1507753479
Оказывается, папа Карло и рисовать умеет)))
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PooK-BARSUK
1507754979
Красава.
Ответить
prezent2017
1507790019
Мне понравилось: скорость, динамика, все при нем!
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OfaZavr
1507795045
Картина под названием " приключения буратино" ))
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APchelov
1507807817
На картину не шибко похоже. Какая-то фотошопная фильтрация
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