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    Британский художник посвятил Дзюбе картину

    Героем одной из последних картин британского художника Пегаса стал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Творец считает российского футболиста фантастическим.

    «Я болею за «Зенит», и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем – фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», – сказал Пегас.

    Картина передана на хранение в Новый музей, что на шестой линии Васильевского острова Санкт-Петербурга.

    Источник: Twitter

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    11.10.2017 21:16
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 октября 2017, 15:39

      Вот и попал в историю..повезло.(игрочишко скоро все забудут, а вот картина останется надолго)!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 октября 2017, 14:30

      На картину не шибко похоже. Какая-то фотошопная фильтрация

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 10:57

      Картина под названием " приключения буратино" ))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2017, 09:33

      Мне понравилось: скорость, динамика, все при нем!

      1
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 12 октября 2017, 09:04

      Я знал, что люди искусства немного своеобразные личности, но британец, болеющий за российский клуб, да ещё и за "Зенит", это перебор.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Добрый Бобер 12 октября 2017, 11:02

      Спартак видимо не дотягивает ( недобор)

      2
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 12 октября 2017, 00:46

      Он спрашивает: " На х..., это вон туда?"

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 октября 2017, 00:05

      Натурщик Тёма, наверное, очень уставал эдак позировать...

      0
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      Рейтинг: +19

      PooK-BARSUK 11 октября 2017, 23:49

      Красава.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 23:34

      Неплохо!

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 11 октября 2017, 23:24

      Оказывается, папа Карло и рисовать умеет)))

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      Рейтинг: +358

      Финт > Сармат Ростов 12 октября 2017, 17:09

      да ладно он ещё себя покажет на Чм прорастёт в нужном месте! Норм он игрок

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