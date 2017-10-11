Британский художник посвятил Дзюбе картину

Героем одной из последних картин британского художника Пегаса стал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Творец считает российского футболиста фантастическим.

«Я болею за «Зенит», и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем – фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», – сказал Пегас.

Картина передана на хранение в Новый музей, что на шестой линии Васильевского острова Санкт-Петербурга.