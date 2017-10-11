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  • Белоус: «Отставание России от лучших команд по уровню мастерства очевидно»

Белоус: «Отставание России от лучших команд по уровню мастерства очевидно»

11 октября 2017, 08:54
3

Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус признался, что не видит поводов для оптимизма после двух товарищеских матчей сборной России. Он также назвал основные проблемы национальной команды на данный момент.

Напомним, что во вторник в Казани состоялся товарищеский матч, в котором сборная России не смогла обыграть команду Ирана – 1:1.

– Оптимизма после этой встречи не прибавилось?

– Ваша правда. Основная наша проблема – это нехватка индивидуального мастерства, которая при прочих равных играет решающую роль. В стремлении и желании побороться и показать себя к сборной претензий нет, однако отставание от лучших команд по уровню мастерства очевидно.

– Насколько товарищеские матчи позволяют готовиться к чемпионату мира?

– Все эти контрольные игры не дают возможность реально оценить себя. Конечно, официальные отборочные встречи с серьезным накалом были бы значительно интересней и показательней. Но посмотрим, может, сыграем еще в ближайшее время с топ-сборными. До чемпионата мира осталось полгода, надо набраться терпения, болеть за нашу команду и надеяться на нее. Другого нам ничего не остается.

– Видны ли в сборной России улучшения после Евро-2016?

– Улучшений не видно, однако видны изменения. Как и предполагалось, идет смена поколений, это процесс, от которого никуда не денешься. Другое дело, что пока эта смена поколений к прогрессу не приводит, лидеры в сборной не появляются. На данный момент она только дает надежду, что у нас, условно говоря, есть три перспективных игрока в атакующей линии: Смолов, Полоз и Кокорин. Есть еще Самедов и Кузяев, после травм вернутся Дзагоев и Головин, но надо искать и другие варианты.

– Есть ощущение, что домашний чемпионат состоится для России не вовремя?

– Нет. Нам надо было начинать вводить новых ребят и делать смену поколений еще 4 года тому назад. Сейчас к сборной приближаются действительно хорошие молодые ребята из «Краснодара», «Рубина», ЦСКА, но, к сожалению, мы запаздываем года на два. А вот к 2020 году, я думаю, у нас будет очень хорошая команда.

– Сергей Фурсенко пророчил сборной России в 2018 году титул чемпиона мира. А что пророчите ей на мундиале вы?

– Естественно, многое будет зависеть от жребия, подготовки и так далее. Но, конечно, наша команда должна как минимум выйти из группы. А успехом, я считаю, станет попадание в восьмерку сильнейших, то есть в четвертьфинал.

Источник: «Спорт уик-энд»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (3)
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Евгений П
1507702847
Америку открыл
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insider_retro
1507704749
Трезво. С поколениями верно. Но кто мешал попой шевелить 4-6 лет назад... Многое было очевидно и тогда... В своё время мы тоже во многом отставали, но в космос первым полетел НАШ Гагарин!!! Люди другие были, ответственные...
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prezent2017
1507709623
Бред сивой кобылы.
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