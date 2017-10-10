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    Колосков: «Отсутствие Украины на чемпионате мира – это потеря по политическим и нравственным признакам»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил сожаление, что сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018. Подопечные Андрея Шевченко в своей отборочной группе заняли третье место.

    «Я все расцениваю не с позиции политики, а с позиции наших добрососедских отношений. У нас отличные отношения с федерацией футбола Украины, футболистами и тренерами. Исходя из реальности, у Украины очень сильная национальная сборная, которая привлекает к себе внимание болельщиков. Наверняка в Россию приехали бы украинские болельщики, и это помогло бы наладить отношения между нашими странами. Знаю, что на Украине большинство людей переживают из-за той ситуации, которая сложилась между нашими государствами. Отсутствие Украины на чемпионате мира – это потеря по политическим, нравственным и спортивным признакам», — сказал Колосков.

    Ранее не исключалось, что сборная Украины при отборе на мундиаль откажется выступить на турнире.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2017 16:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 10 октября 2017, 23:23

      Видимо силы небесные решили развести болельщиков двух стран от греха подальше-так будет всем спокойнее!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 21:41

      ЭТО ПРОСТО НЕ ПОТЕРЯ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 октября 2017, 19:43

      "...с позиции наших добрососедских отношений..."

      Занавес закрывается. Это алес.

      -1
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 18:52

      Чтобы не усугублять ситуацию с политическими прогнозами и провокациями, хорошо, что так случилось... Хорошая сборная себя ещё не раз покажет!... А возни нездоровой до и во время турнира было бы выше крыши...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6328

      порт 10 октября 2017, 18:32

      Нафиг, нафиг этот график.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 18:27

      Толерантно,до тошноты.

      2
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      Рейтинг: +86

      cent58 10 октября 2017, 18:08

      Не велика потеря ! - меньше хлопот милиции , это ведь нам туда никак ! - а им пожалуйста - по паспорту , заезжай любой , трасса Харьков -Москва , в Белгороде очередь стоит .

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 10 октября 2017, 18:02

      не велика и потеря

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 октября 2017, 17:54

      колосков так рассуждает будто у нас сверхдержава футбольная, такие же кретины сидят

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 10 октября 2017, 17:39

      Хорошо, что не прошла. Это наш спортивный праздник, где не должно быть места политике. И хотя всё равно избежать громких заявлений и обвинений со стороны тех, кто этого хочет, наверное, не удастся, - главного их источника на нашем празднике не будет. И этого шантажа с возможным бойкотом тоже.

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