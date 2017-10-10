Колосков: «Отсутствие Украины на чемпионате мира – это потеря по политическим и нравственным признакам»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил сожаление, что сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018. Подопечные Андрея Шевченко в своей отборочной группе заняли третье место.

«Я все расцениваю не с позиции политики, а с позиции наших добрососедских отношений. У нас отличные отношения с федерацией футбола Украины, футболистами и тренерами. Исходя из реальности, у Украины очень сильная национальная сборная, которая привлекает к себе внимание болельщиков. Наверняка в Россию приехали бы украинские болельщики, и это помогло бы наладить отношения между нашими странами. Знаю, что на Украине большинство людей переживают из-за той ситуации, которая сложилась между нашими государствами. Отсутствие Украины на чемпионате мира – это потеря по политическим, нравственным и спортивным признакам», — сказал Колосков.

Ранее не исключалось, что сборная Украины при отборе на мундиаль откажется выступить на турнире.