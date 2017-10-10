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  • Колосков: «Отсутствие Украины на чемпионате мира – это потеря по политическим и нравственным признакам»

Колосков: «Отсутствие Украины на чемпионате мира – это потеря по политическим и нравственным признакам»

10 октября 2017, 16:51
12

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил сожаление, что сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018. Подопечные Андрея Шевченко в своей отборочной группе заняли третье место.

«Я все расцениваю не с позиции политики, а с позиции наших добрососедских отношений. У нас отличные отношения с федерацией футбола Украины, футболистами и тренерами. Исходя из реальности, у Украины очень сильная национальная сборная, которая привлекает к себе внимание болельщиков. Наверняка в Россию приехали бы украинские болельщики, и это помогло бы наладить отношения между нашими странами. Знаю, что на Украине большинство людей переживают из-за той ситуации, которая сложилась между нашими государствами. Отсутствие Украины на чемпионате мира – это потеря по политическим, нравственным и спортивным признакам», — сказал Колосков.

Ранее не исключалось, что сборная Украины при отборе на мундиаль откажется выступить на турнире.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина
Комментарии (12)
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acor94
1507644644
Жаль Украина не прошла. Так бы запретили въезд в страну, вот смеху то было. Сделали бы ответку за Евровидение 2017
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DeutschlandUberAlles
1507646345
Она по спортивному принципу не прошла. Какие вопросы ?
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Torvald64
1507646372
Хорошо, что не прошла. Это наш спортивный праздник, где не должно быть места политике. И хотя всё равно избежать громких заявлений и обвинений со стороны тех, кто этого хочет, наверное, не удастся, - главного их источника на нашем празднике не будет. И этого шантажа с возможным бойкотом тоже.
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карасевщина
1507647266
колосков так рассуждает будто у нас сверхдержава футбольная, такие же кретины сидят
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серега кашин
1507647757
не велика и потеря
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Gullit 76
1507649250
Толерантно,до тошноты.
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insider_retro
1507650769
Чтобы не усугублять ситуацию с политическими прогнозами и провокациями, хорошо, что так случилось... Хорошая сборная себя ещё не раз покажет!... А возни нездоровой до и во время турнира было бы выше крыши...
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SKS6891
1507653821
"...с позиции наших добрососедских отношений..." Занавес закрывается. Это алес.
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DOCTOR PENALTY
1507660881
ЭТО ПРОСТО НЕ ПОТЕРЯ !!!
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nemolod
1507666980
Видимо силы небесные решили развести болельщиков двух стран от греха подальше-так будет всем спокойнее!
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