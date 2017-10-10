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    Тите рассказал об уважении к сборной Аргентины

    Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал об уважении, с которым он относится к команде Аргентины.

    «У меня есть определенные связи с Аргентиной. У меня там замечательные друзья. Я испытываю большое уважение к сборной Аргентины. Это конкурентоспособная команда.

    В предстоящем матче с Чили мы должны показать игру, соответствующую ожиданиям бразильцев. А остальные увидят плод работы, которую проделали сами», – приводит слова Тите Ole.

    Напомним, что в случае поражения Бразилии в предстоящем матче с чилийцами, Аргентина не сможет попасть на чемпионат мира-2018 в России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 11:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Sterh 10 октября 2017, 12:27

      Я, видимо, чего-то не понимаю, но какая связь между игрой Чили и попаданием Аргентины на ЧМ?
      Первые 4 выходят напрямую, 5 - идет в стыки?
      Сейчас ситуация следующая:
      1 Бразилия 38
      2 Уругвай 28
      3 Чили 26
      4 Колумбия 26
      5 Перу 25
      6 Аргентина 25

      Идут матчи Эквадор - Аргентина и Перу - Колумбия.
      Если Аргентина выигрывает, а вторая пара играет вничью - Аргентина занимает минимум 4 место (даже если Чили выиграет у Бразилии).
      Если Аргентина выигрывает, Чили выигрывает, а из второй пары кто-то получает 3 очка - Аргентина выходит на 5-е место и играет стыки с Новой Зеландией.

      Вы тут пишете:
      "Напомним, что в случае поражения Бразилии в предстоящем матче с чилийцами, Аргентина не сможет попасть на чемпионат мира-2018 в России."

      Кто ошибается?

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      Рейтинг: +475

      sandutzu > Sterh 10 октября 2017, 12:58

      ты прав. если Аргентина выиграет она минимум пятая

      2
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 > Sterh 10 октября 2017, 14:06

      Ну да , да там даже если Аргентина в ничью играет есть вариант попадания в стыки при поражении бразильцев

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Sterh 10 октября 2017, 14:23

      Задрали эти дебилы которые не в состоянии два плюс два сложить.Аргентина выигрывает и минимум пятая - всё точка!

      2
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      ...
      Рейтинг: +232

      Sterh > Gullit 76 10 октября 2017, 14:25

      Ну источник - Бомбардир.ру
      84,5% не доверяют ему)

      -1
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