Тите рассказал об уважении к сборной Аргентины

Я, видимо, чего-то не понимаю, но какая связь между игрой Чили и попаданием Аргентины на ЧМ?
Первые 4 выходят напрямую, 5 - идет в стыки?
Сейчас ситуация следующая:
1 Бразилия 38
2 Уругвай 28
3 Чили 26
4 Колумбия 26
5 Перу 25
6 Аргентина 25
Идут матчи Эквадор - Аргентина и Перу - Колумбия.
Если Аргентина выигрывает, а вторая пара играет вничью - Аргентина занимает минимум 4 место (даже если Чили выиграет у Бразилии).
Если Аргентина выигрывает, Чили выигрывает, а из второй пары кто-то получает 3 очка - Аргентина выходит на 5-е место и играет стыки с Новой Зеландией.
Вы тут пишете:
"Напомним, что в случае поражения Бразилии в предстоящем матче с чилийцами, Аргентина не сможет попасть на чемпионат мира-2018 в России."
Кто ошибается?
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал об уважении, с которым он относится к команде Аргентины.
«У меня есть определенные связи с Аргентиной. У меня там замечательные друзья. Я испытываю большое уважение к сборной Аргентины. Это конкурентоспособная команда.
В предстоящем матче с Чили мы должны показать игру, соответствующую ожиданиям бразильцев. А остальные увидят плод работы, которую проделали сами», – приводит слова Тите Ole.
Напомним, что в случае поражения Бразилии в предстоящем матче с чилийцами, Аргентина не сможет попасть на чемпионат мира-2018 в России.