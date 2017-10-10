Тите рассказал об уважении к сборной Аргентины

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал об уважении, с которым он относится к команде Аргентины.

«У меня есть определенные связи с Аргентиной. У меня там замечательные друзья. Я испытываю большое уважение к сборной Аргентины. Это конкурентоспособная команда.

В предстоящем матче с Чили мы должны показать игру, соответствующую ожиданиям бразильцев. А остальные увидят плод работы, которую проделали сами», – приводит слова Тите Ole.

Напомним, что в случае поражения Бразилии в предстоящем матче с чилийцами, Аргентина не сможет попасть на чемпионат мира-2018 в России.