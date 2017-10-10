Рауш: «С детства живу в Германии, но о России никогда не забывал»

Защитник «Кельна» Константин Рауш рассказал о своем выборе выступать под флагом России, хотя с детства он проживает в Германии. По словам футболиста, сделать такой выбор не было сложно для него, так как он всегда хотел играть в первую очередь за сборную России.

– Вы уже освоились в сборной?

– На втором сборе я окончательно привык к партнерам. Месяц назад мне еще нужно было время, чтобы освоиться. Все-таки, несмотря на знание русского языка, я живу в Германии и настолько привык к немецкому языку, что сложно было быстро адаптироваться к русской речи вокруг. Но это и к лучшему – несколько дней языковой практики мне очень помогли.

– С кем из команды общаетесь чаще?

– С Ромой Нойштедтером. Все-таки мы давно знакомы – росли, жили и играли в одной среде. Поэтому с ним мне пока проще. Но с остальными я тоже чувствую себя комфортно. Еще на сборе перед матчем с «Динамо» ребята отлично приняли меня в команде и помогли быстро освоиться.

– Тренировки и система взаимоотношений в сборной России отличается от немецких команд?

– Не очень. Я не так много времени провел в сборной России, чтобы сравнивать, но серьезных отличий не вижу. Те же дисциплина и порядок, только язык другой. И погода более холодная. А тренировки… Все-таки наш главный тренер долго играл в Германии и Австрии, знает немецкий. Он использует очень похожий стиль общения и работы.

– Сложно было выбрать между командами России и Германии?

– Нет. Я уже давно решил – если будет возможность, буду играть за сборную России. Но только при Черчесове ко мне возник интерес. Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России. Ну и если бы в Германии были бы во мне заинтересованы. Еще два года назад я сделал себе российское гражданство – я с детства живу в Германии, но о России никогда не забывал. И давно хотел выступить за команду РФ.