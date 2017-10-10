Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рауш: «С детства живу в Германии, но о России никогда не забывал»

    Защитник «Кельна» Константин Рауш рассказал о своем выборе выступать под флагом России, хотя с детства он проживает в Германии. По словам футболиста, сделать такой выбор не было сложно для него, так как он всегда хотел играть в первую очередь за сборную России.

    – Вы уже освоились в сборной?

    – На втором сборе я окончательно привык к партнерам. Месяц назад мне еще нужно было время, чтобы освоиться. Все-таки, несмотря на знание русского языка, я живу в Германии и настолько привык к немецкому языку, что сложно было быстро адаптироваться к русской речи вокруг. Но это и к лучшему – несколько дней языковой практики мне очень помогли.

    – С кем из команды общаетесь чаще?

    – С Ромой Нойштедтером. Все-таки мы давно знакомы – росли, жили и играли в одной среде. Поэтому с ним мне пока проще. Но с остальными я тоже чувствую себя комфортно. Еще на сборе перед матчем с «Динамо» ребята отлично приняли меня в команде и помогли быстро освоиться.

    – Тренировки и система взаимоотношений в сборной России отличается от немецких команд?

    – Не очень. Я не так много времени провел в сборной России, чтобы сравнивать, но серьезных отличий не вижу. Те же дисциплина и порядок, только язык другой. И погода более холодная. А тренировки… Все-таки наш главный тренер долго играл в Германии и Австрии, знает немецкий. Он использует очень похожий стиль общения и работы.

    – Сложно было выбрать между командами России и Германии?

    – Нет. Я уже давно решил – если будет возможность, буду играть за сборную России. Но только при Черчесове ко мне возник интерес. Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России. Ну и если бы в Германии были бы во мне заинтересованы. Еще два года назад я сделал себе российское гражданство – я с детства живу в Германии, но о России никогда не забывал. И давно хотел выступить за команду РФ.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2017 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 октября 2017, 14:04

      Однажды ,Костик нас удивит..(с) почти..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11