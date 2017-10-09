«Матч ТВ» будет руководить основатель Comedy Club

«Газпром-Медиа Холдинг» изменил систему управления каналом «Матч ТВ» и одноименным субхолдингом, сообщают «Ведомости».

До сегодняшнего дня спортивный канал находился под управлением генерального директора Дмитрия Гранова, который подчинялся непосредственно генеральному директору «Газпром-Медиа» Дмитрию Чернышенко. Отныне «Матч ТВ» руководит команда другого субхолдинга – «Газпром-Медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), а Гранов назначен исполнительным директором.

Формально функция генерального директора «Матч ТВ» теперь будет выполняться ГПМ РТВ. Таким образом фактически за спортивный канал с данного времени отвечает гендиректор «Газпром-Медиа развлекательное телевидение» Артур Джанибекян, который в свое время был родоначальником развлекательного шоу Comedy Club на канале ТНТ. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки теперь также подчиняется Джанибекяну.