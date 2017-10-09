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    «Матч ТВ» будет руководить основатель Comedy Club

    «Газпром-Медиа Холдинг» изменил систему управления каналом «Матч ТВ» и одноименным субхолдингом, сообщают «Ведомости».

    До сегодняшнего дня спортивный канал находился под управлением генерального директора Дмитрия Гранова, который подчинялся непосредственно генеральному директору «Газпром-Медиа» Дмитрию Чернышенко. Отныне «Матч ТВ» руководит команда другого субхолдинга – «Газпром-Медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), а Гранов назначен исполнительным директором.

    Формально функция генерального директора «Матч ТВ» теперь будет выполняться ГПМ РТВ. Таким образом фактически за спортивный канал с данного времени отвечает гендиректор «Газпром-Медиа развлекательное телевидение» Артур Джанибекян, который в свое время был родоначальником развлекательного шоу Comedy Club на канале ТНТ. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки теперь также подчиняется Джанибекяну.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2017 16:59
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +95

      rasim05 9 октября 2017, 23:12

      Странно, все телевидение или у евреев или у армян.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 октября 2017, 20:21

      Так не мешало бы и пяток резидентов из Комеди поставить комментаторами...Хоть поржем на родном чемпионате мира !!!

      7
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > zico2205 9 октября 2017, 21:52

      Хах, неплохая идея))

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > zico2205 10 октября 2017, 00:12

      Если только Мартиросяна. Он там единственный смешно шутил. В прожекторперисхилтон тоже только он и нравился. Да и в футболе, кажется, разбирается.
      У остальных не юмор даже, а полная лажа.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 20:20

      одно не понятно у них там в ереване что нет телевидения своего почему все на российских каналах или там юмор не в почёте

      3
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      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Полная Канистра 9 октября 2017, 21:13

      Армянское радио- в Ереване....А телевидение- в Москве....Что вы удивляетесь??? Если Арарат - московская команда!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 октября 2017, 20:06

      Клоунов на канале и раньше было сверх нормы! А теперь вообще веселуха начнется! Дурдом!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 19:50

      лишь бы не смешно было

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 октября 2017, 19:47

      Это нормально

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 октября 2017, 19:15

      Без комментариев ! Что Воля ... , что неволя ... Нам ... все равно ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > dok66 9 октября 2017, 19:47

      Если и проиграть,
      То хоть поржать...
      Так выходить это всё для коней?
      У газпрома зрение лучше, им выходит видней.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 9 октября 2017, 19:10

      Будет теперь и смех и грех.

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 октября 2017, 18:53

      даешь оксиморона с дудем, господь жги эту страну не спасти

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 9 октября 2017, 18:38

      все правильно - наш футбол с каждым днем все более ассоциируется с камеди-клабом

      5
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