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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» будет руководить основатель Comedy Club

9 октября 2017, 16:59
48

«Газпром-Медиа Холдинг» изменил систему управления каналом «Матч ТВ» и одноименным субхолдингом, сообщают «Ведомости».

До сегодняшнего дня спортивный канал находился под управлением генерального директора Дмитрия Гранова, который подчинялся непосредственно генеральному директору «Газпром-Медиа» Дмитрию Чернышенко. Отныне «Матч ТВ» руководит команда другого субхолдинга – «Газпром-Медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), а Гранов назначен исполнительным директором.

Формально функция генерального директора «Матч ТВ» теперь будет выполняться ГПМ РТВ. Таким образом фактически за спортивный канал с данного времени отвечает гендиректор «Газпром-Медиа развлекательное телевидение» Артур Джанибекян, который в свое время был родоначальником развлекательного шоу Comedy Club на канале ТНТ. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки теперь также подчиняется Джанибекяну.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (48)
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sobaka120982
1507557915
Теперь мы увидем смешной футбол наверное)))))
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Garrincha58
1507559558
Нобель Арустамян теперь будет в фаворе
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Asbjorn
1507559954
теперь в эфире будет больше шуток про жопы?
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Obojaemiy
1507561773
Наконец то поняли что баба в спорте не айс!! Не петрит Тинка!!
Ответить
insider_retro
1507561829
Интересно, как теперь Тина будет шевелиться под Артуром?!...))
Ответить
vidi777
1507561854
Артур Джанибекян Артак Гаспарян Таш Саркисян Гарик Мартиросян У Канделаки тоже МАТЬ Армянка...... Всё Ясно........
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absent32
1507562751
А Воля будет ведущим #Всенаматч
Ответить
DSmoto
1507563507
все правильно - наш футбол с каждым днем все более ассоциируется с камеди-клабом
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Serjoga
1507568801
Клоунов на канале и раньше было сверх нормы! А теперь вообще веселуха начнется! Дурдом!
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zico2205
1507569685
Так не мешало бы и пяток резидентов из Комеди поставить комментаторами...Хоть поржем на родном чемпионате мира !!!
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