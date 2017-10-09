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Аллегри: «Слова о важности тренера вызывают у меня улыбку»

9 октября 2017, 15:57
4

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что на его лице появляется улыбка, когда люди говорят о важности тренера в команде. По словам специалиста, гораздо большее значение имеют игроки.

«Меня заставляют улыбаться слова людей о том, что тренер выигрывает матчи благодаря своим схемам. Если бы все игроки были равны, «ПСЖ» не потратил бы 222 миллиона евро на Неймара, Месси не стоил бы 21 миллиард, а Дибала – 170 миллионов.

Вы можете иметь какие-угодно планы, но в конце концов есть мяч и вы должны преуспеть в этом, иначе клубы просто перестанут тратить деньги на игроков.

В баскетболе «Лейкерс» и «Филадельфия» побеждали, потому что у них были Мэджик Джонсон и Джулиус Ирвинг. Если бы я играл за «Барселону» вместо Месси, она бы не выиграли все эти титулы Лиги чемпионов», – сказал Аллегри.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Аллегри Массимилиано
Комментарии (4)
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Cosh18
1507557379
Видел я эту Барселону и прочих против Бердыева)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1507560115
Похоже не зря Аллегри называют физруком.
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Dart Veider
1507564792
Поэтому Алегри,Симеоне,Клопп и Контэ отличаются от других тренеров не тратя много денег но зато дают результат
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