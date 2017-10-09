Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аллегри: «Слова о важности тренера вызывают у меня улыбку»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что на его лице появляется улыбка, когда люди говорят о важности тренера в команде. По словам специалиста, гораздо большее значение имеют игроки.

    «Меня заставляют улыбаться слова людей о том, что тренер выигрывает матчи благодаря своим схемам. Если бы все игроки были равны, «ПСЖ» не потратил бы 222 миллиона евро на Неймара, Месси не стоил бы 21 миллиард, а Дибала – 170 миллионов.

    Вы можете иметь какие-угодно планы, но в конце концов есть мяч и вы должны преуспеть в этом, иначе клубы просто перестанут тратить деньги на игроков.

    В баскетболе «Лейкерс» и «Филадельфия» побеждали, потому что у них были Мэджик Джонсон и Джулиус Ирвинг. Если бы я играл за «Барселону» вместо Месси, она бы не выиграли все эти титулы Лиги чемпионов», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2017 15:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      Dart Veider 9 октября 2017, 18:59

      Поэтому Алегри,Симеоне,Клопп и Контэ отличаются от других тренеров не тратя много денег но зато дают результат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 9 октября 2017, 17:41

      Похоже не зря Аллегри называют физруком.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 9 октября 2017, 16:56

      Видел я эту Барселону и прочих против Бердыева)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Cosh18 9 октября 2017, 17:16

      а Бердыев сколько раз выигрывал ЛЧ, раз они всякие Барселоны обыгрывают?) Победа над Барсой была из тех случаев, когда говорят: "раз в год и дзюба забивает"!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11