Аллегри: «Слова о важности тренера вызывают у меня улыбку»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что на его лице появляется улыбка, когда люди говорят о важности тренера в команде. По словам специалиста, гораздо большее значение имеют игроки.

«Меня заставляют улыбаться слова людей о том, что тренер выигрывает матчи благодаря своим схемам. Если бы все игроки были равны, «ПСЖ» не потратил бы 222 миллиона евро на Неймара, Месси не стоил бы 21 миллиард, а Дибала – 170 миллионов.

Вы можете иметь какие-угодно планы, но в конце концов есть мяч и вы должны преуспеть в этом, иначе клубы просто перестанут тратить деньги на игроков.

В баскетболе «Лейкерс» и «Филадельфия» побеждали, потому что у них были Мэджик Джонсон и Джулиус Ирвинг. Если бы я играл за «Барселону» вместо Месси, она бы не выиграли все эти титулы Лиги чемпионов», – сказал Аллегри.