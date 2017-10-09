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Колосков: «Равных Акинфееву сегодня в России нет»

9 октября 2017, 11:13
24

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что по-прежнему Игорь Акинфеев является первым вратарем в России.

«Да дело не только в его спасении во втором тайме, когда он ногой отбил мяч. Как он выходит на перехваты, как руководит обороной, как начинает атаки – все это говорит о том, что равных Акинфееву сегодня в России нет. Ошибки случаются со всеми. Великий Яшин тоже пропускал обидные голы.

Но кое-кто рано похоронил Игоря, списал его со счетов. Если ничего не случится, он так и останется первым номером сборной на чемпионате мира», – считает Колосков.

Напомним, что в товарищеском матче Россия – Южная Корея Игорь пропустил два гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев
Комментарии (24)
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turist82
1507537061
Второй гол обязан был брать. Дырка а не вратарь
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Бойкий и Ласковый
1507537674
ребров получше
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polt
1507537924
Был первым... Сейчас уже не тот, сдает, ненадежен...
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Asbjorn
1507538506
Лунев сейчас смотрится если не лучше,так на равне с акинфеевым
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OfaZavr
1507538703
сейчас наоборот вон сколько вратарей у нас появилось которые если не лучше, то уж точно ему не уступают.
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Полная Канистра
1507540590
как всегда они коней на переправе не меняют
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lejnin
1507544463
Вот мне кажется, таким возвеличиванием Акинфеева, ему медвежью услугу оказывают, отсутствие конкуренции никогда не приводило к росту...
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Garrincha58
1507548890
Беленов играет надежнее всех
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Dominator777
1507561536
Россия (СССР) всегда славилась хорошими вратарями, вот только в Европейских топ-клубах никто из них не играл. Не думаю, что отказывались от приглашений (СССР не берем во внимание - была "закрытая" страна). Просто в топ-клубах нужны не хорошие вратари, а лучшие.
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Коза Ностра
1507583955
Ещё бы,один Канифея в ЛЧ чего стоит,никто в мире не побьёт.Почти 50 матчей подряд пропускает.
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