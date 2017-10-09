Колосков: «Равных Акинфееву сегодня в России нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что по-прежнему Игорь Акинфеев является первым вратарем в России.

«Да дело не только в его спасении во втором тайме, когда он ногой отбил мяч. Как он выходит на перехваты, как руководит обороной, как начинает атаки – все это говорит о том, что равных Акинфееву сегодня в России нет. Ошибки случаются со всеми. Великий Яшин тоже пропускал обидные голы.

Но кое-кто рано похоронил Игоря, списал его со счетов. Если ничего не случится, он так и останется первым номером сборной на чемпионате мира», – считает Колосков.

Напомним, что в товарищеском матче Россия – Южная Корея Игорь пропустил два гола.