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    Колосков: «Равных Акинфееву сегодня в России нет»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что по-прежнему Игорь Акинфеев является первым вратарем в России.

    «Да дело не только в его спасении во втором тайме, когда он ногой отбил мяч. Как он выходит на перехваты, как руководит обороной, как начинает атаки – все это говорит о том, что равных Акинфееву сегодня в России нет. Ошибки случаются со всеми. Великий Яшин тоже пропускал обидные голы.

    Но кое-кто рано похоронил Игоря, списал его со счетов. Если ничего не случится, он так и останется первым номером сборной на чемпионате мира», – считает Колосков.

    Напомним, что в товарищеском матче Россия – Южная Корея Игорь пропустил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 11:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 10 октября 2017, 00:19

      Ещё бы,один Канифея в ЛЧ чего стоит,никто в мире не побьёт.Почти 50 матчей подряд пропускает.

      1
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 9 октября 2017, 18:05

      Россия (СССР) всегда славилась хорошими вратарями, вот только в Европейских топ-клубах никто из них не играл. Не думаю, что отказывались от приглашений (СССР не берем во внимание - была "закрытая" страна). Просто в топ-клубах нужны не хорошие вратари, а лучшие.

      1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 9 октября 2017, 14:41

      выставь какого нибудь другого вратаря на ЧМ против топ сборной...сделает 20 сейвов...дай Бог выйграют наши...и Акинфеева уже не так будут говорить...

      0
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 9 октября 2017, 14:36

      да все вратари у нас в порядке...даже Селихов в дебюте ЛЧ сыграл не хуже))) по крайней мере не пропустил...

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Efenval777 9 октября 2017, 14:38

      причем от Ливерпуля

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > Efenval777 9 октября 2017, 14:41

      да у нас вообще все хорошо особенно в футболе и игроки и тренеры и судьи, а Президент РФС лучший(рассмешил?)

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Garrincha58 9 октября 2017, 14:42

      ну не всё так хорошо...но с вратарями у нас всегда было мало проблем...учитывая что мы последнее время автобус ставим...там где по 10 должны пропускать вратари тащат

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Efenval777 9 октября 2017, 14:44

      если бы не Акинфеев со сборной Англией...и тот бы матч слили и с 0 очков уехали

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Efenval777 9 октября 2017, 14:44

      я про Евро

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2017, 14:34

      Беленов играет надежнее всех

      -1
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 9 октября 2017, 13:36

      Акинфеев постоянно привозит на крупных турнирах

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > nailvakh 9 октября 2017, 14:38

      Если бы Акинфеев был питерским его бы московские давно списали, ну любят они своих до усеру.Мнение Колоскова для меня просто пшик

      -1
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      Рейтинг: +136

      nailvakh > Garrincha58 10 октября 2017, 18:41

      да мне по фиг питерский он или московский, я ни тех, ни тех не жалую, просто он часто ошибается, сейчас есть вратари которых можно было бы попробовать в качестве основного

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      Рейтинг: +844

      lejnin 9 октября 2017, 13:21

      Вот мне кажется, таким возвеличиванием Акинфеева, ему медвежью услугу оказывают, отсутствие конкуренции никогда не приводило к росту...

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 9 октября 2017, 12:24

      А кто сильнее, Лодыгин? Как его не хвалили, потом видно что творил, с Луневым так же будет одну, две игры сыграет куда хуже и против него будут против. Нойер тоже пропускает и я что то ничего не слышал, чтобы против него кричали. Да дырка и прочее. Кто будет у нас на каждой позиции не нам решать, вот и все!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 12:16

      как всегда они коней на переправе не меняют

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 октября 2017, 11:45

      сейчас наоборот вон сколько вратарей у нас появилось которые если не лучше, то уж точно ему не уступают.

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