Колосков: «Костяк у сборной уже есть!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что рассчитывать только на реализацию стандартных положений в сборной России никто не будет. По его словам, тренерский штаб должен проанализировать первые 20 минут товарищеской встречи со сборной Южной Кореи, когда соперники выглядели более предпочтительно.

– Что насторожило в игре подопечных Черчесова?

– Тренеры лучше нас понимают, что нужно делать. Считаю, первые 20 минут будут внимательно проанализированы. То ли мы умышленно отдали территорию? То ли Корея заставила нас так играть? В любом случае, мы победили очень приличного соперника, матч даст много пищи для размышлений.

– Угловые становятся страшным оружием нашей сборной?

– Здесь ведь все зависит от уровня защитников соперника. Конечно, стандарты нужно наигрывать. Но рассчитывать только на них в матчах с более классными командами не стоит, это довольно легкомысленно. Против более крепкой обороны такие номера могут и не пройти.

– Чем удивил стартовый состав?

– Тренеры уже определились с обоймой игроков, которые будут целенаправленно готовиться к чемпионату мира. Возможно, к ним добавятся один-два исполнителя, которые восстановятся после травм. Но костяк уже есть! Правильно, что выпустили с первых минут Жиркова. Мы увидели если не прежнего Юрия, то футболиста, который точно выглядел на уровне. Черчесов убедился, что защитник способен принести пользу национальной команде.