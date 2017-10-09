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    Колосков: «Костяк у сборной уже есть!»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что рассчитывать только на реализацию стандартных положений в сборной России никто не будет. По его словам, тренерский штаб должен проанализировать первые 20 минут товарищеской встречи со сборной Южной Кореи, когда соперники выглядели более предпочтительно.

    – Что насторожило в игре подопечных Черчесова?

    – Тренеры лучше нас понимают, что нужно делать. Считаю, первые 20 минут будут внимательно проанализированы. То ли мы умышленно отдали территорию? То ли Корея заставила нас так играть? В любом случае, мы победили очень приличного соперника, матч даст много пищи для размышлений.

    – Угловые становятся страшным оружием нашей сборной?

    – Здесь ведь все зависит от уровня защитников соперника. Конечно, стандарты нужно наигрывать. Но рассчитывать только на них в матчах с более классными командами не стоит, это довольно легкомысленно. Против более крепкой обороны такие номера могут и не пройти.

    – Чем удивил стартовый состав?

    – Тренеры уже определились с обоймой игроков, которые будут целенаправленно готовиться к чемпионату мира. Возможно, к ним добавятся один-два исполнителя, которые восстановятся после травм. Но костяк уже есть! Правильно, что выпустили с первых минут Жиркова. Мы увидели если не прежнего Юрия, то футболиста, который точно выглядел на уровне. Черчесов убедился, что защитник способен принести пользу национальной команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 9 октября 2017, 10:18

      Да у сборной уже и не один КОСЯК есть...

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 10:09

      Костяк - то есть, только вот какого уровня......

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