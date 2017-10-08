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    Товарищеский матч. «Локомотив» и минское «Динамо» забили четыре гола

    Московский «Локомотив» без игроков, вызванных в сборные на международные матчи, в товарищеской встрече сыграл вничью с минским «Динамо» – 2:2.

    Голами в составе российского клуба отметились Алан Касаев и Артем Галаджан, реализовавший пенальти.

    На данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидера на два очка.

    Товарищеский матч

    Локомотив (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Николич, 9; 1:1 – Касаев, 35; 1:2 – Хлебас, 50; 2:2 – Галаджан, 82 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 октября 2017, 07:55

      Отлично

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