Товарищеский матч. «Локомотив» и минское «Динамо» забили четыре гола

Московский «Локомотив» без игроков, вызванных в сборные на международные матчи, в товарищеской встрече сыграл вничью с минским «Динамо» – 2:2.

Голами в составе российского клуба отметились Алан Касаев и Артем Галаджан, реализовавший пенальти.

На данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидера на два очка.

Товарищеский матч

Локомотив (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Николич, 9; 1:1 – Касаев, 35; 1:2 – Хлебас, 50; 2:2 – Галаджан, 82 (с пенальти).