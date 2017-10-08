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    Кирьяков: «Зенит» может упустить чемпионство только по собственной вине»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков выразил мнение, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего соперника на два очка.

    – «Зенит» – самый очевидный претендент на чемпионство?

    – Согласен, петербуржцы выделяются на фоне остальных и по составу, и по уровню игре. Да, бывали определенные спады, но неудачные результаты связаны, на мой взгляд, с недооценкой соперника. Когда «Зенит» в порядке, его очень сложно остановить. Считаю, команда Манчини может упустить чемпионство только по собственной вине.

    Наверняка уже сейчас просчитывается вариант, при котором команда уйдет на зимний перерыв с внушительным отрывом, чтобы весной спокойно оформить титул. В то же время впереди еще много игр, и мы видим, что «Спартак», к примеру, оживает, да и сам «Зенит» теряет очки.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.10.2017 16:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1539

      isa361 9 октября 2017, 10:03

      все еще впереди!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 октября 2017, 21:06

      «Зенит» может упустить чемпионство только по собственной вине» И тому примеров в прошлом уйма, когда отдают очки на ровном месте.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 октября 2017, 18:35

      газпром не упустит иначе зенит будет закрыт за нерентабельностью

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 8 октября 2017, 17:08

      не понимаю я людей кто уже заранее отдает пальму первенства Зениту ведь всего то отрыв в два очка и я допускаю такую ситуацию, что Зенит после сбора сборных всегда играет плохо и не выиграет у Арсенала,а потом игра с ЦСКА и там тоже неизвестно чем кончится и следующая с Локомотивом и так станется что и Спартак подтянется и начнется все заново,и все решится весной и зачем давать прогнозы ведь игроки могут травмироваться или спад формы и тд и тп

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      Рейтинг: +1713

      volfrik > Garrincha58 8 октября 2017, 19:04

      мало того что зенит, к моему сожалению , в этом сезоне самый стабильный клуб, так у него и конкурентов то нет, ЦСКА с такой скамейкой и игрой не соперник, локо и краснодар очень нестабильны, у спартака очевидны проблемы в коллективе, да и не попрет ему так как в прошлом году, интрига сезона лишь в том кто займет 2-3 место

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 16:29

      Если поточнее........только по собственной дури.

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