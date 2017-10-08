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  • Кирьяков: «Зенит» может упустить чемпионство только по собственной вине»

Кирьяков: «Зенит» может упустить чемпионство только по собственной вине»

8 октября 2017, 16:25
6

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков выразил мнение, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего соперника на два очка.

– «Зенит» – самый очевидный претендент на чемпионство?

– Согласен, петербуржцы выделяются на фоне остальных и по составу, и по уровню игре. Да, бывали определенные спады, но неудачные результаты связаны, на мой взгляд, с недооценкой соперника. Когда «Зенит» в порядке, его очень сложно остановить. Считаю, команда Манчини может упустить чемпионство только по собственной вине.

Наверняка уже сейчас просчитывается вариант, при котором команда уйдет на зимний перерыв с внушительным отрывом, чтобы весной спокойно оформить титул. В то же время впереди еще много игр, и мы видим, что «Спартак», к примеру, оживает, да и сам «Зенит» теряет очки.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Кирьяков Сергей
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1507469364
Если поточнее........только по собственной дури.
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Garrincha58
1507471705
не понимаю я людей кто уже заранее отдает пальму первенства Зениту ведь всего то отрыв в два очка и я допускаю такую ситуацию, что Зенит после сбора сборных всегда играет плохо и не выиграет у Арсенала,а потом игра с ЦСКА и там тоже неизвестно чем кончится и следующая с Локомотивом и так станется что и Спартак подтянется и начнется все заново,и все решится весной и зачем давать прогнозы ведь игроки могут травмироваться или спад формы и тд и тп
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карасевщина
1507476950
газпром не упустит иначе зенит будет закрыт за нерентабельностью
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polt
1507486010
«Зенит» может упустить чемпионство только по собственной вине» И тому примеров в прошлом уйма, когда отдают очки на ровном месте.
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isa361
1507532597
все еще впереди!
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