Кирьяков: «Зенит» может упустить чемпионство только по собственной вине»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков выразил мнение, что «Зенит» является главным претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего соперника на два очка.

– «Зенит» – самый очевидный претендент на чемпионство?

– Согласен, петербуржцы выделяются на фоне остальных и по составу, и по уровню игре. Да, бывали определенные спады, но неудачные результаты связаны, на мой взгляд, с недооценкой соперника. Когда «Зенит» в порядке, его очень сложно остановить. Считаю, команда Манчини может упустить чемпионство только по собственной вине.

Наверняка уже сейчас просчитывается вариант, при котором команда уйдет на зимний перерыв с внушительным отрывом, чтобы весной спокойно оформить титул. В то же время впереди еще много игр, и мы видим, что «Спартак», к примеру, оживает, да и сам «Зенит» теряет очки.