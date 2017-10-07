Серхио Рамос: «Россия, мы едем!»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос отреагировал в социальной сети на выход своей команды на чемпионат мира-2018. Напомним, что «красная фурия» добилась этого права после победы в рамках отборочной группы над албанцами (3:0).

«Футбол. Сплоченность. Приверженность к команде. Россия, мы едем!» – написал представитель мадридского «Реала».

Чемпионат мира-2018 пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля.

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