Серхио Рамос: «Россия, мы едем!»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос отреагировал в социальной сети на выход своей команды на чемпионат мира-2018. Напомним, что «красная фурия» добилась этого права после победы в рамках отборочной группы над албанцами (3:0).

«Футбол. Сплоченность. Приверженность к команде. Россия, мы едем!» – написал представитель мадридского «Реала».

Чемпионат мира-2018 пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля.

Fútbol, unión, compromiso y equipo.

¡#Rusia2018, allá vamos! #Russia2018, here we go!#VamosEspaña pic.twitter.com/nEyJJEWWQQ