Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФИФА может уменьшить количество международных пауз в сезоне

    Комитет управления ФИФА рассмотрит идею изменения графика международных встреч по ходу клубного сезона. Согласно BBC, организация может уменьшить количество пауз на игры сборных, но увеличить их продолжительность.

    На данный момент паузы в клубных соревнованиях проходят четыре раза за сезон – в сентябре, октябре, ноябре и марте. Такой график согласован до 2024 года. При этом расписание подлежит корректировкам в случае обращений клубов, лиг и владельцев прав на трансляции.

    На прошлой неделе против международных пауз выступил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 6 октября 2017, 22:56

      Уже не знают, что бы такое придумать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 6 октября 2017, 22:33

      мда, сочиняют уже....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 6 октября 2017, 21:41

      Достаточно будет трех пауз по 3 или 4 игры

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11