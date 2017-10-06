ФИФА может уменьшить количество международных пауз в сезоне

Комитет управления ФИФА рассмотрит идею изменения графика международных встреч по ходу клубного сезона. Согласно BBC, организация может уменьшить количество пауз на игры сборных, но увеличить их продолжительность.

На данный момент паузы в клубных соревнованиях проходят четыре раза за сезон – в сентябре, октябре, ноябре и марте. Такой график согласован до 2024 года. При этом расписание подлежит корректировкам в случае обращений клубов, лиг и владельцев прав на трансляции.

На прошлой неделе против международных пауз выступил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.