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    Геркус: «Локомотив» – один из немногих, кто готов к ужесточению лимита легионеров»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус подчеркнул, что в клубе готовы к ужесточению лимита на легионеров в чемпионате России.

    Напомним, что на данный момент в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5».

    «Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает игровой потенциал, а также дает хорошие экономические перспективы клубу.

    На текущий момент «Локомотив» – один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами», – сказал Геркус.

    Источник: ТАСС

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    06.10.2017 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 октября 2017, 02:46

      исполнение приказа сверху

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