Геркус: «Локомотив» – один из немногих, кто готов к ужесточению лимита легионеров»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подчеркнул, что в клубе готовы к ужесточению лимита на легионеров в чемпионате России.

Напомним, что на данный момент в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5».

«Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает игровой потенциал, а также дает хорошие экономические перспективы клубу.

На текущий момент «Локомотив» – один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами», – сказал Геркус.