Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кокорин: «Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов на двоих»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подчеркнул, что вместе с одноклубником Артемом Дзюбой им реально забить в нынешнем сезоне 35 голов на двоих.

    Напомним, что эту цель форвардам поставил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.

    – В начале сезона Манчини сказал, сколько вы с Артемом должны забить голов. Не удивились этому?

    – Нет. Он поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов. И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.

    – Вы уже почти выполнили план.

    – Нет, еще где-то половина осталась, – заявил Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 октября 2017, 02:15

      На двоих конечно-же реально, то вот Дзюбе пока проявить себя как-то не удается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 6 октября 2017, 21:06

      Стата Дзюбиньо при Манчини 16 игр 1 гола, у Коко 18 игр 15 голешников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7736

      mihail200606 6 октября 2017, 21:00

      ну кокрин во всех турнирах сам может приблизиться к 30 мячам..
      дзюба половину из 35 не потянет в этом сезоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2017, 19:32

      Назвался груздем, полезай в кузовок. Ждем-ссс!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 октября 2017, 19:02

      – Вы уже почти выполнили план.
      – Нет, еще где-то половина осталась.

      Ну всё верно, свою половину голов почти забил, осталась ещё половина Дзюбы. Но он забивать разучился, поэтому придётся Кокорину план за двоих выполнять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Serg--015 6 октября 2017, 19:01

      35 забить реально. Только будет смешно, если Кокорин забьёт 30, а Дзюба - 5. Этакие Дон Кихот и Санчо Пансо.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3227

      Опорник84 6 октября 2017, 18:40

      Ну ты может чего-то и понял,а Дзюба отдыхает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 6 октября 2017, 18:34

      удачи мужики!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 октября 2017, 18:22

      Люди по 60 за сезон на одного забивают!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Сильвербой 6 октября 2017, 19:03

      Это не люди, это инопланетяне) И к тому же в их чемпионатах по 38 туров. А ещё они из Кубка Страны на первой же стадии не вылетают всей вышкой, а ещё всякие Кубки Лиги играют и в еврокубках далеко проходят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 6 октября 2017, 18:09

      План непростой.Он выполним только в случае большой удачи: Играть без пропусков из-за травм и при стабильной ,без перепадов,игре всей команды.Тогда Кокорин может и 25-27 намолотить.Хорош,бродяга,в этом году,эпизодами-просто великолепен !

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11