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  • Кокорин: «Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов на двоих»

Кокорин: «Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов на двоих»

6 октября 2017, 16:08
25

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подчеркнул, что вместе с одноклубником Артемом Дзюбой им реально забить в нынешнем сезоне 35 голов на двоих.

Напомним, что эту цель форвардам поставил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.

– В начале сезона Манчини сказал, сколько вы с Артемом должны забить голов. Не удивились этому?

– Нет. Он поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов. И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.

– Вы уже почти выполнили план.

– Нет, еще где-то половина осталась, – заявил Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (25)
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Bulat Sultanov
1507296214
Похоже, что понял только ты
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multi1984
1507296982
Похоже тут одни ненавистники собрались) забьют конечно :)
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Serjoga
1507298026
Придется одному отдуваться!
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батог
1507300166
В смысле: "я забиваю 35, Дзюба курит"
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yorgenbarenz
1507302575
План непростой.Он выполним только в случае большой удачи: Играть без пропусков из-за травм и при стабильной ,без перепадов,игре всей команды.Тогда Кокорин может и 25-27 намолотить.Хорош,бродяга,в этом году,эпизодами-просто великолепен !
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smersh45
1507304057
удачи мужики!!!
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Опорник84
1507304453
Ну ты может чего-то и понял,а Дзюба отдыхает!
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Serg--015
1507305701
35 забить реально. Только будет смешно, если Кокорин забьёт 30, а Дзюба - 5. Этакие Дон Кихот и Санчо Пансо.
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Обер-КанцлерЪ
1507305723
– Вы уже почти выполнили план. – Нет, еще где-то половина осталась. Ну всё верно, свою половину голов почти забил, осталась ещё половина Дзюбы. Но он забивать разучился, поэтому придётся Кокорину план за двоих выполнять.
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prezent2017
1507307562
Назвался груздем, полезай в кузовок. Ждем-ссс!
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