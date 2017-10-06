Кокорин: «Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов на двоих»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подчеркнул, что вместе с одноклубником Артемом Дзюбой им реально забить в нынешнем сезоне 35 голов на двоих.

Напомним, что эту цель форвардам поставил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.

– В начале сезона Манчини сказал, сколько вы с Артемом должны забить голов. Не удивились этому?

– Нет. Он поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов. И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.

– Вы уже почти выполнили план.

– Нет, еще где-то половина осталась, – заявил Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».