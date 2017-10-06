Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кокорин: «После истории в Монако мне уже ничего не страшно»

6 октября 2017, 14:57
11

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, как относится к критике в свой адрес. Форвард подчеркнул, что после истории с шампанским в Монако ему уже ничего не страшно.

– В этом году часто приходится слышать, что мы видим нового Кокорина. Вас самого это не задевает?

– Меня не то, что задевает, я просто привык и стараюсь не обращать внимания. Людям надо что-то писать. Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать.

– А вообще вы на критику спокойно реагируете?

– Очень спокойно.

– В то же время неспортивные СМИ хотят обсуждать вас не в разрезе футбола, а, скорее, говорить о той истории с шампанским в Монако после Евро-2016.

– Вы же понимаете, что это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, она была нужна стране и была интересна людям. В принципе, после этой ситуации уже ничего не страшно, – заявил Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».

В нынешнем сезоне Кокорин провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gullit 76
1507291502
После этой глупости был ещё более глупый выпендрёж с Мамаевым в ОАЭ.
Ответить
chempion_cska
1507292055
Саша, продолжай играть в футбол, Манчини верит в тебя. Удачи!
Ответить
dok66
1507292342
Причем здесь Монако ?! Кокорин словил звезду задолго до этого и Евро это четко показал ! Почему-то мне не нравится его слова , что оно все тот же . ... Ведь не признает своих ошибок ! Неужели впереди - новая звездная ... ?
Ответить
Тони Монтана Б
1507296631
Либо он одумался и заиграл, либо он все тот же, но ему помог Манчини.
Ответить
Chernyi Lis
1507298002
каким ты был таким и остался..
Ответить
smersh45
1507304635
молодец , главное что бы всё получалось
Ответить
OfaZavr
1507305737
раз все тот же значит ждите сюрпризов))
Ответить
Muhametshin
1507314284
это он имеет ввиду, что если не задастся и в этот раз, то мы увидим более фееричное празднование вылета, и монако будет для нас так детская шалость.
Ответить
XaXatyn
1507314490
Нечего не страшно. Что намечается продолжение ?
Ответить
Fancyfall
1507315929
от шампанского м.б. тяжёлое похмелье.. ))
Ответить
Главные новости
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
3
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
3
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Все новости
Все новости
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
17
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
78
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+