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    Кокорин: «После истории в Монако мне уже ничего не страшно»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, как относится к критике в свой адрес. Форвард подчеркнул, что после истории с шампанским в Монако ему уже ничего не страшно.

    – В этом году часто приходится слышать, что мы видим нового Кокорина. Вас самого это не задевает?

    – Меня не то, что задевает, я просто привык и стараюсь не обращать внимания. Людям надо что-то писать. Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать.

    – А вообще вы на критику спокойно реагируете?

    – Очень спокойно.

    – В то же время неспортивные СМИ хотят обсуждать вас не в разрезе футбола, а, скорее, говорить о той истории с шампанским в Монако после Евро-2016.

    – Вы же понимаете, что это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, она была нужна стране и была интересна людям. В принципе, после этой ситуации уже ничего не страшно, – заявил Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».

    В нынешнем сезоне Кокорин провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 14:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 6 октября 2017, 21:52

      от шампанского м.б. тяжёлое похмелье.. ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 октября 2017, 21:28

      Нечего не страшно. Что намечается продолжение ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 6 октября 2017, 21:24

      это он имеет ввиду, что если не задастся и в этот раз, то мы увидим более фееричное празднование вылета, и монако будет для нас так детская шалость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 6 октября 2017, 19:44

      Бывалый уже хех))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 19:02

      раз все тот же значит ждите сюрпризов))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 6 октября 2017, 18:43

      молодец , главное что бы всё получалось

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 октября 2017, 16:53

      каким ты был таким и остался..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 6 октября 2017, 16:30

      Либо он одумался и заиграл, либо он все тот же, но ему помог Манчини.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 октября 2017, 15:19

      Причем здесь Монако ?! Кокорин словил звезду задолго до этого и Евро это четко показал ! Почему-то мне не нравится его слова , что оно все тот же . ... Ведь не признает своих ошибок ! Неужели впереди - новая звездная ... ?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 6 октября 2017, 15:14

      Саша, продолжай играть в футбол, Манчини верит в тебя. Удачи!

      5
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