Кокорин: «После истории в Монако мне уже ничего не страшно»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, как относится к критике в свой адрес. Форвард подчеркнул, что после истории с шампанским в Монако ему уже ничего не страшно.

– В этом году часто приходится слышать, что мы видим нового Кокорина. Вас самого это не задевает?

– Меня не то, что задевает, я просто привык и стараюсь не обращать внимания. Людям надо что-то писать. Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать.

– А вообще вы на критику спокойно реагируете?

– Очень спокойно.

– В то же время неспортивные СМИ хотят обсуждать вас не в разрезе футбола, а, скорее, говорить о той истории с шампанским в Монако после Евро-2016.

– Вы же понимаете, что это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, она была нужна стране и была интересна людям. В принципе, после этой ситуации уже ничего не страшно, – заявил Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».

В нынешнем сезоне Кокорин провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов.