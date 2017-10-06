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  • Агент: «Смолова, наверное, пригласит «Реал». Только «Реал Сосьедад»

Агент: «Смолова, наверное, пригласит «Реал». Только «Реал Сосьедад»

6 октября 2017, 11:30
13

Агент ФИФА Владимир Абрамов считает, что российские футболисты ни за что не поедут в Европу, учитывая высокие зарплаты на родине. Он не видит в России футболистов, которые могли бы сравниться с представителями Южной Кореи по самоотдаче на поле.

Товарищеский матч Россия – Южная Корея состоится в субботу, 7 октября, в 17:00 по московскому времени.

– В нашей сборной России есть футболисты, сопоставимые по уровню с нападающим «Тоттенхэма» Мином?

– Назовите мне их.

– Думал, вы назовете.

– Кого?

– Например, Смолова, Кокорина, Головина.

– Смолов и Кокорин? Но они ни за что не поедут в Европу. Им заплатят там гораздо меньше, чем в России.

– Я не про деньги, а про уровень игры.

– А разве их кто-то туда зовет? Федора, наверное, пригласит «Реал». Только «Реал Сосьедад». Может быть, выложат за него три миллиона евро и будут платить меньше, чем «Краснодар». Поедет ли он?

– Вы опять про зарплату.

– Если говорить о чисто футбольных качествах, то тот же Кокорин – быстрый, техничный парень. Великолепные данные. По своему стилю подходит под английский чемпионат. Да и в Италии, Испании мог бы играть. Но у него нет волчьего оскала! Не тот менталитет! Там же надо рвать и метать на поле! Сможет ли он быть по-хорошему злым на поле, как тот же Сон Хын Мин? Большой вопрос…

– Дело в менталитете?

– Да. Все 90 минут ты должен выкладываться по максимуму и играть только на победу! Стань злым, как собака, на поле! Тогда тебя позовут в Европу. А на последнем чемпионате Европы Смолов и Кокорин себя что-то не показали, слишком добренькими были.

– Ваш прогноз на матч Россия – Корея?

– России придется тяжело. Но эта игра на три исхода. От корейцев не знаешь, чего ожидать. Сейчас это непредсказуемая команда. Мы можем их вынести в одну калитку – 3:0, а можем и пролететь – 0:4. У меня нет точного ответа. Корейцев можно загрызть на поле, загнать их в тупик. Но для этого нужно грызть! Вот и интересно, как проявят себя те же Смолов и Кокорин. Загрызут ли?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Смолов Федор Кокорин Александр Головин Александр
Комментарии (13)
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Krasnodar 123
1507279724
Хорошо не Малага!
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Артурка32
1507279799
И нафига Смолов Реалу Сосьедад нужен....как и реал Сосьедад Смолову
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insider_retro
1507280097
К сожалению, он прав во многом... За рубеж могли бы поехать молодые игроки, жадные до признания и побед, не испорченные деньгами!... Но нет бренда "качественный российский игрок"!!.. Перечисленных выше игроков с их зарплатами потянут не многие клубы. Да и то, надо за сезон 25-35 голов забить, что бы на них обратили внимание... Не позовут и не поедут!! По корейцам согласен. Могут просто самоотдачей на 90 минут затерзать...
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sochi-2013
1507280373
Я рад, что футболисты могут получать огромные деньги, но этим убили футбол в России.Футболистам не надо стремиться к совершенству. Им достаточно определенного уровня, чтобы "жить припеваючи". Не будет в нашем футболе ни Овечкина, ни Буре, ни Малкина. Печалька!
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Munez89
1507280641
Агент псов каких то, все должны грызть и жрать чапи и только тогда ты будешь играть в Европе)
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карасевщина
1507285759
если так играть будет то скоро и здесь платить не будут
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mamba9090909
1507287934
Никто их, никуда не зовёт.
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dok66
1507294398
И чего это Абрамов так активизировался со своими комментами ? Забывать начали , или перестали верить ?
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Garrincha58
1507298453
в Реал Овьедо
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