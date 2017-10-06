Агент: «Смолова, наверное, пригласит «Реал». Только «Реал Сосьедад»

Агент ФИФА Владимир Абрамов считает, что российские футболисты ни за что не поедут в Европу, учитывая высокие зарплаты на родине. Он не видит в России футболистов, которые могли бы сравниться с представителями Южной Кореи по самоотдаче на поле.

Товарищеский матч Россия – Южная Корея состоится в субботу, 7 октября, в 17:00 по московскому времени.

– В нашей сборной России есть футболисты, сопоставимые по уровню с нападающим «Тоттенхэма» Мином?

– Назовите мне их.

– Думал, вы назовете.

– Кого?

– Например, Смолова, Кокорина, Головина.

– Смолов и Кокорин? Но они ни за что не поедут в Европу. Им заплатят там гораздо меньше, чем в России.

– Я не про деньги, а про уровень игры.

– А разве их кто-то туда зовет? Федора, наверное, пригласит «Реал». Только «Реал Сосьедад». Может быть, выложат за него три миллиона евро и будут платить меньше, чем «Краснодар». Поедет ли он?

– Вы опять про зарплату.

– Если говорить о чисто футбольных качествах, то тот же Кокорин – быстрый, техничный парень. Великолепные данные. По своему стилю подходит под английский чемпионат. Да и в Италии, Испании мог бы играть. Но у него нет волчьего оскала! Не тот менталитет! Там же надо рвать и метать на поле! Сможет ли он быть по-хорошему злым на поле, как тот же Сон Хын Мин? Большой вопрос…

– Дело в менталитете?

– Да. Все 90 минут ты должен выкладываться по максимуму и играть только на победу! Стань злым, как собака, на поле! Тогда тебя позовут в Европу. А на последнем чемпионате Европы Смолов и Кокорин себя что-то не показали, слишком добренькими были.

– Ваш прогноз на матч Россия – Корея?

– России придется тяжело. Но эта игра на три исхода. От корейцев не знаешь, чего ожидать. Сейчас это непредсказуемая команда. Мы можем их вынести в одну калитку – 3:0, а можем и пролететь – 0:4. У меня нет точного ответа. Корейцев можно загрызть на поле, загнать их в тупик. Но для этого нужно грызть! Вот и интересно, как проявят себя те же Смолов и Кокорин. Загрызут ли?