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    Агент: «Смолова, наверное, пригласит «Реал». Только «Реал Сосьедад»

    Агент ФИФА Владимир Абрамов считает, что российские футболисты ни за что не поедут в Европу, учитывая высокие зарплаты на родине. Он не видит в России футболистов, которые могли бы сравниться с представителями Южной Кореи по самоотдаче на поле.

    Товарищеский матч Россия – Южная Корея состоится в субботу, 7 октября, в 17:00 по московскому времени.

    – В нашей сборной России есть футболисты, сопоставимые по уровню с нападающим «Тоттенхэма» Мином?

    – Назовите мне их.

    – Думал, вы назовете.

    – Кого?

    – Например, Смолова, Кокорина, Головина.

    – Смолов и Кокорин? Но они ни за что не поедут в Европу. Им заплатят там гораздо меньше, чем в России.

    – Я не про деньги, а про уровень игры.

    – А разве их кто-то туда зовет? Федора, наверное, пригласит «Реал». Только «Реал Сосьедад». Может быть, выложат за него три миллиона евро и будут платить меньше, чем «Краснодар». Поедет ли он?

    – Вы опять про зарплату.

    – Если говорить о чисто футбольных качествах, то тот же Кокорин – быстрый, техничный парень. Великолепные данные. По своему стилю подходит под английский чемпионат. Да и в Италии, Испании мог бы играть. Но у него нет волчьего оскала! Не тот менталитет! Там же надо рвать и метать на поле! Сможет ли он быть по-хорошему злым на поле, как тот же Сон Хын Мин? Большой вопрос…

    – Дело в менталитете?

    – Да. Все 90 минут ты должен выкладываться по максимуму и играть только на победу! Стань злым, как собака, на поле! Тогда тебя позовут в Европу. А на последнем чемпионате Европы Смолов и Кокорин себя что-то не показали, слишком добренькими были.

    – Ваш прогноз на матч Россия – Корея?

    – России придется тяжело. Но эта игра на три исхода. От корейцев не знаешь, чего ожидать. Сейчас это непредсказуемая команда. Мы можем их вынести в одну калитку – 3:0, а можем и пролететь – 0:4. У меня нет точного ответа. Корейцев можно загрызть на поле, загнать их в тупик. Но для этого нужно грызть! Вот и интересно, как проявят себя те же Смолов и Кокорин. Загрызут ли?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 11:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 6 октября 2017, 17:00

      в Реал Овьедо

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 октября 2017, 15:53

      И чего это Абрамов так активизировался со своими комментами ? Забывать начали , или перестали верить ?

      0
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      Рейтинг: +6978

      mamba9090909 6 октября 2017, 14:05

      Никто их, никуда не зовёт.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 октября 2017, 13:29

      если так играть будет то скоро и здесь платить не будут

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 6 октября 2017, 12:04

      Агент псов каких то, все должны грызть и жрать чапи и только тогда ты будешь играть в Европе)

      1
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 6 октября 2017, 11:59

      Я рад, что футболисты могут получать огромные деньги, но этим убили футбол в России.Футболистам не надо стремиться к совершенству. Им достаточно определенного уровня, чтобы "жить припеваючи".
      Не будет в нашем футболе ни Овечкина, ни Буре, ни Малкина. Печалька!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > sochi-2013 6 октября 2017, 13:31

      и толку от них? хоккей тоже в упадке, в кхл всё сосиСке газовой уходит, нихера с этими звездами не выиграли, речь об олимпиаде где нхловские играют, да и они развлекают амерскую публику не нашу

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 11:54

      К сожалению, он прав во многом... За рубеж могли бы поехать молодые игроки, жадные до признания и побед, не испорченные деньгами!... Но нет бренда "качественный российский игрок"!!.. Перечисленных выше игроков с их зарплатами потянут не многие клубы. Да и то, надо за сезон 25-35 голов забить, что бы на них обратили внимание...
      Не позовут и не поедут!!
      По корейцам согласен. Могут просто самоотдачей на 90 минут затерзать...

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 6 октября 2017, 11:49

      И нафига Смолов Реалу Сосьедад нужен....как и реал Сосьедад Смолову

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      Рейтинг: +728

      GammiD > Артурка32 6 октября 2017, 12:27

      Ну так Абрамов об этом и говорит...
      Спасибо лимиту за з/п паспортистов (50-70% надбавка в контрактах за правильный паспорт).

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 6 октября 2017, 11:48

      Хорошо не Малага!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Krasnodar 123 6 октября 2017, 13:32

      малафья

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