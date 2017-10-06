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    Аргентина не может забить на протяжении четырех матчей, нанеся 73 удара

    Сборная Аргентины не может забить на протяжении четырех официальных матчей. За это время команда нанесла 73 удара по воротам соперника, 21 из которых пришлись в створ. В предпоследнем матче с Венесуэлой, который закончился со счетом 1:1, соперник забил автогол.

    Последний забитый гол аргентинцами пришелся на матч с Чили (1:0), состоявшийся 25 марта. Отличился тогда Лионель Месси. После этого Аргентина проиграла Боливии (0:2) и сыграла вничью с Уругваем (0:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 07:45
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 6 октября 2017, 14:09

      Похоже тренеру поставлена задача НЕ выводить серебряных на Чемпионат Мира.
      Когда у него в важнейшем матче полирует лавку Дибала, а на поле играют непонятные Бенедетто и Ригони

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Ubuntu 7 октября 2017, 02:54

      Дибала играл в прошлой игре вместе с форвардом Интера. Оба били куда угодно, но не в створ.
      Тренер, видимо, уже сам не знает, кого поставить, чтоб забил ,наконец. Пробует всех подряд.
      Главное, Месси создает кучу моментов для коллег, но мяч либо мимо летит, либо во вратаря. Как будто кто-то сглазил сборную Аргентины.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 октября 2017, 12:49

      11.10.17 - Эквадор-Аргентина 0:5..., хочу, хочу, хочу.

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 6 октября 2017, 12:15

      Вот это интрига в Южной Америки сразу пять сборных претендуют на выход ЧМ,Перу,Аргентина,Колумбия,Чили и Парагвай,в последнем туре будет невероятно интересно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 11:06

      суперзвездам не везет что-то.

      2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 10:30

      Уникальная ситуация!! Команда с таким роскошным составом топчется у ворот без результата!! Какой-то ступор!! Задача выхода не решена... Да и поездка к нам в ноябре
      теперь под большим вопросам... И так бывает...

      2
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 6 октября 2017, 10:22

      Команда звёзд, - а слаженной игры коллектива нет.

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 октября 2017, 09:54

      Аргентина подвисла однако, может и не поехать с такой игрой(((

      2
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 6 октября 2017, 09:52

      Я думал это у Ливерпуля статистика 80 ударов в стало и 3 гола как-то так -))

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 октября 2017, 09:50

      Странно. Имея таких игроков в атаке.... Надо отгружать всяким Перу, Эквадор, Боливии как минимум по 2-3 мяча.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Jenea83 7 октября 2017, 02:58

      Мяч летит куда угодно, но не в ворота. Либо вратари соперников играют свои лучшие матчи именно против Аргентины.
      Которую игру смотрю: моментов куча, но реализовать почему-то не могут.

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 6 октября 2017, 09:01

      Вся проблема в нежелании забивать. можно говорить, что проблема в руководстве, что они недостаточно мотивируют игроков, но какая ещё должна быть мотивация выступая за свою страну. То, что ты лучший игрок страны - это главный стимул. Тем более что там нет бедных игроков.

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