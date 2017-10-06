Аргентина не может забить на протяжении четырех матчей, нанеся 73 удара

Сборная Аргентины не может забить на протяжении четырех официальных матчей. За это время команда нанесла 73 удара по воротам соперника, 21 из которых пришлись в створ. В предпоследнем матче с Венесуэлой, который закончился со счетом 1:1, соперник забил автогол.

Последний забитый гол аргентинцами пришелся на матч с Чили (1:0), состоявшийся 25 марта. Отличился тогда Лионель Месси. После этого Аргентина проиграла Боливии (0:2) и сыграла вничью с Уругваем (0:0).