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  • Кокорин: «Фактически я остановил Дзюбу от ухода из «Зенита»

Кокорин: «Фактически я остановил Дзюбу от ухода из «Зенита»

5 октября 2017, 12:07
24

Форвард «Зенита» Александр Кокорин отметил, что его напарник по команде Артем Дзюба правильно поступил, не став в летнее трансферное окно менять клуб. Ранее сообщалось, что футболист имел варианты переезда в Турцию.

«Я не могу сказать, хотел он уйти или нет. Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдешь отсюда, твоя карьера пойдет вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока.

Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. «Зенит» – самый сильный клуб России на данный момент. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь», – сказал Кокорин.

Дзюба в нынешнем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (24)
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ARTHUR19
1507195713
А я думал что причина в том что Манчини и руководство не видит его в Зените, а тут вон что получается. Что любопытно, что Дзюбе сейчас 29 лет и формально его карьера идет к закату, в Зените есть возможность получать деньги и играть в Европе, и Дзюба без Кокорина знает что такое Зенит и что такое остальные клубы. (не в обиду будет сказано другим клубам, но формально я думаю многие выбрали бы Зенит, даже ненавидя его)
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Garrincha58
1507197436
эх Кокорин Кокорин зачем тебе это надо было наверное без анекдотов Дзюбы жить не можешь
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insider_retro
1507197864
Александр, браво! Сам встряхнул голову и товарищу не дал сделать не дальновидный шаг!!.. "Если тебе нужны деньги, иди к чужим; если тебе нужны советы, иди к друзьям!" (Марк Твен)
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DOCTOR PENALTY
1507198215
Зря ты Саня это сделал. Дзюба не проходит в состав, даже твои передачи ему в ущерб своей результативности не помогут. Это же очевидно! За границу ему тоже не стоит ехать, это крест. Только российский клуб, пока Мутко обязывает тренеров ставить на игры кандидатов в сборную. В Зените Дзюба утухнет. Это не его уровень.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1507198597
Лишь несколько отдалил неизбежное.
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grafff
1507198849
Можно сказать, Саня , Усадил ты на лавочку товарища на долго!!!!!!!!!!!!!
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Полная Канистра
1507199030
у Дзюбы сейчас золотая середина не туды и не сюды
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Холстомер
1507203682
Не в обиду футболисту будь сказано, настоящий Дзюба на поле выглядит как еле передвигающий ноги старичок. От слабенького тычка в спину постоянно падает. Рывков и спутров не чувствуется. Его любой защитник легко догонит и обгонит
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serppion
1507205415
"Дзюба в нынешнем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых результативными действиями не отличился". При такой статистике Дзюбе останется только к таджикам на заработки ехать.
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OfaZavr
1507215461
Ну и зря, потом тем более предложений не дождется когда корнями прочно на лавке врастет)
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