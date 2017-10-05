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    Кокорин: «Фактически я остановил Дзюбу от ухода из «Зенита»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин отметил, что его напарник по команде Артем Дзюба правильно поступил, не став в летнее трансферное окно менять клуб. Ранее сообщалось, что футболист имел варианты переезда в Турцию.

    «Я не могу сказать, хотел он уйти или нет. Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдешь отсюда, твоя карьера пойдет вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока.

    Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. «Зенит» – самый сильный клуб России на данный момент. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь», – сказал Кокорин.

    Дзюба в нынешнем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.10.2017 12:07
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 октября 2017, 19:37

      А куда он хотел уходить? Конкретно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1967

      Romio-xxx 5 октября 2017, 19:15

      Кокошка то хитрый однако!!!!Знает,что если это бревно останется,то на его месте появится более конкурентно способный игрок)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2017, 17:58

      Дзюба еще себя покажет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3865

      minaev23 > prezent2017 5 октября 2017, 18:42

      ... и про пирожки всем расскажет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 октября 2017, 17:57

      Ну и зря, потом тем более предложений не дождется когда корнями прочно на лавке врастет)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8116

      nik55 5 октября 2017, 16:44

      ну и зря---- не дал деревянной звезде засверкать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 5 октября 2017, 16:32

      Зря. Кокорин оставил Дзюбу потому, что они друзья. Это тупо. Зачем Зениту нужно это бревно, которое не приносит никакой пользы и к тому же получает зарплату?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 5 октября 2017, 15:10

      "Дзюба в нынешнем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых результативными действиями не отличился".
      При такой статистике Дзюбе останется только к таджикам на заработки ехать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +130

      Холстомер 5 октября 2017, 14:41

      Не в обиду футболисту будь сказано, настоящий Дзюба на поле выглядит как еле передвигающий ноги старичок. От слабенького тычка в спину постоянно падает. Рывков и спутров не чувствуется. Его любой защитник легко догонит и обгонит

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 октября 2017, 13:23

      у Дзюбы сейчас золотая середина не туды и не сюды

      4
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      Рейтинг: +148

      grafff 5 октября 2017, 13:20

      Можно сказать, Саня , Усадил ты на лавочку товарища на долго!!!!!!!!!!!!!

      4
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