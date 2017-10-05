Кокорин: «Фактически я остановил Дзюбу от ухода из «Зенита»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин отметил, что его напарник по команде Артем Дзюба правильно поступил, не став в летнее трансферное окно менять клуб. Ранее сообщалось, что футболист имел варианты переезда в Турцию.

«Я не могу сказать, хотел он уйти или нет. Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдешь отсюда, твоя карьера пойдет вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока.

Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. «Зенит» – самый сильный клуб России на данный момент. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь», – сказал Кокорин.

Дзюба в нынешнем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых результативными действиями не отличился.