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Будогосский назвал сроки подготовки новых арбитров для РФПЛ

5 октября 2017, 08:13
3

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что сможет подготовить новых арбитров для РФПЛ, в том числе и для работы видеоассистентами, только к 2023 году.

– Проблематично представить, как это будет выглядеть даже в следующем сезоне?

– Да. Можем на одном-двух стадионах решить эти вопросы. Но я понимаю, что сразу на всех стадионах аппаратура не будет установлена. Видимо, это постепенно это будут внедрять.

– Каков выход?

– Работать и готовить судей. Почему-то никто не задает вопрос – а как мы пришли к тому, что у нас нет судей? Почему никто не бил в колокол? Почему до сих пор ни разу не посмотрели и не сказали – а что у нас у нас творится на низких уровнях? В 19 регионах страны нет ни одного рекомендованного арбитра! Только сейчас завершаем первую программу «Таланты и наставники», где было 90 мальчишек со всех регионов страны. И в октябре-ноябре пройдут 2 сбора, по итогам которых отберем судей для молодежного первенства на 2018-й год. Потом, в конце 18-го года, отберем лучших для второго дивизиона. Это произойдет только в 2019-м году, а через 2 года, в 2021-м, они попадут в первый дивизион. А в 2023-м году, лучшие из них, станут судьями Премьер-лиги. За один день судья Премьер-лиги не готовится.

– Но если предположить, что 8 видеоассистентов на тур не понадобится? Будет сидеть один, в Москве, и подсказывать по всем играм тура.

– Как это? Еще раз повторю – идея это хорошо, но ее надо одеть в практические одежды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (3)
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fanchik
1507209870
Есть нюансы спорных моментов в футболе и решить их может(причем быстро)только сильный специалист от судейства,а иначе спорный момент, может остаться спорным.Насчет не хватки судей,нужно конечно готовить своих и самое главное качественных, но это не моментальный процесс. И еще к сожалению молодые часто рвутся в судейство чтобы от футбола поправить свой финансовый "баланс" .Также на каком- то этапе существует практика приглашения арбитров соседних стран .Думается что не предвзятые ,честные судьи есть в Белоруссии,Украине,Казахстане и т.д, которые за тоже вознаграждение что платят нашим судьям, могут добросовестно отработать и в нашем чемпионате,может быть даже лучше чем свои
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