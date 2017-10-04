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Быстров: «Никакого возрождения старого «Зенита» я не вижу»

4 октября 2017, 00:07
5

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров, ныне выступающий за «Тосно», заявил, что нынешняя команда сине-бело-голубых не напоминает ему ту, за которую он ранее играл.

– В «Зените» этим летом произошли большие изменения. Есть ощущение, словно кто-то отмотал пленку лет на 10 назад. Президентом снова стал Фурсенко, спортивным директором – Сарсания. Вас не звали назад?

– Нет, не звали.

– Но вы бы согласились вернуться?

– Ну естественно, если бы позвали в «Зенит», я пошел бы в «Зенит».

– Болельщики с опытом считают, что их старый добрый «Зенит» вернулся.

– Да о чем вы говорите! Это совершенно другая команда. Какая тут может быть ностальгия? В чем схожесть?

– Прежнее руководство, прежние принципы работы.

– Да какие прежние принципы, когда куплено 6 – 7 иностранцев? Раньше такого не было.

– Свои тоже возвращаются. Кузяев, Терентьев, Богаев, например.

– Ммм... Ну да. Поживем увидим, но я пока никакого возрождения старого «Зенита» не вижу. Люди только пришли работать. Через некоторое время увидим, к каким традициям «Зенит» возвращается — к старым или к новым. К традициям невозможно возвращаться. Время идет, оно не стоит на месте. Чтобы добиваться результата, нужны новые традиции. Раньше традиции были такие: играли свои воспитанники, была сумасшедшая конкуренция среди молодых игроков. Ну вот такие традиции вернулись? Они не вернулись и не могут вернуться в такой клуб, как «Зенит», когда он ассоциируется с выигрышем Лиги чемпионов.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит Быстров Владимир
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1507066210
Грустноватое интервью........
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ARTHUR19
1507104877
А какого старого Зенита он ожидал увидеть, на руководящих постах можно быть и в 50 и в 70 лет, а вот век карьеры игрока не велик, и естественно Кержакова, Аршавина, Денисова и Быстрова образца 2004 года уже никогда в Зените не будет. Так что не совсем понятно, чего он ждет.
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Одинокий волк Маквейд
1507120833
Продали Халка, Витселя, Данни, продали свою удачу.
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