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    Быстров: «Никакого возрождения старого «Зенита» я не вижу»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров, ныне выступающий за «Тосно», заявил, что нынешняя команда сине-бело-голубых не напоминает ему ту, за которую он ранее играл.

    – В «Зените» этим летом произошли большие изменения. Есть ощущение, словно кто-то отмотал пленку лет на 10 назад. Президентом снова стал Фурсенко, спортивным директором – Сарсания. Вас не звали назад?

    – Нет, не звали.

    – Но вы бы согласились вернуться?

    – Ну естественно, если бы позвали в «Зенит», я пошел бы в «Зенит».

    – Болельщики с опытом считают, что их старый добрый «Зенит» вернулся.

    – Да о чем вы говорите! Это совершенно другая команда. Какая тут может быть ностальгия? В чем схожесть?

    – Прежнее руководство, прежние принципы работы.

    – Да какие прежние принципы, когда куплено 6 – 7 иностранцев? Раньше такого не было.

    – Свои тоже возвращаются. Кузяев, Терентьев, Богаев, например.

    – Ммм... Ну да. Поживем увидим, но я пока никакого возрождения старого «Зенита» не вижу. Люди только пришли работать. Через некоторое время увидим, к каким традициям «Зенит» возвращается — к старым или к новым. К традициям невозможно возвращаться. Время идет, оно не стоит на месте. Чтобы добиваться результата, нужны новые традиции. Раньше традиции были такие: играли свои воспитанники, была сумасшедшая конкуренция среди молодых игроков. Ну вот такие традиции вернулись? Они не вернулись и не могут вернуться в такой клуб, как «Зенит», когда он ассоциируется с выигрышем Лиги чемпионов.

    Источник: Fontanka.ru

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    04.10.2017 00:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 октября 2017, 15:40

      Продали Халка, Витселя, Данни, продали свою удачу.

      4
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 4 октября 2017, 11:14

      А какого старого Зенита он ожидал увидеть, на руководящих постах можно быть и в 50 и в 70 лет, а вот век карьеры игрока не велик, и естественно Кержакова, Аршавина, Денисова и Быстрова образца 2004 года уже никогда в Зените не будет. Так что не совсем понятно, чего он ждет.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 00:30

      Грустноватое интервью........

      1
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      Рейтинг: +528

      Burunduk > DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 01:23

      Зато правдивое. Старого не вернуть, но и вперед надо двигаться!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > Burunduk 4 октября 2017, 14:23

      всё правильно, согласен.

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