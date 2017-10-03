Пике не покинет сборную Испании, несмотря на обструкцию болельщиков

Президент испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа прокомментировал ситуацию вокруг защитника сборной Испании Жерара Пике, который на недавней тренировке подвергся жесткой обструкции фанатов, требовавших футболиста покинуть «красную фурию».

«Жерар не покинет расположение сборной. Если, конечно, не будет никаких травм. Могу сказать, что атмосфера в команде нормальная. Никаких конфликтов», – заверил Ларреа.

Напомним, что Пике открыто выступает за отделение Каталонии от Испании – это воспринимается испанскими фанатами как измена национальным интересам.