Карасев рассказал, что после матча «Бешикташ» – «Лейпциг» потерял слух на одно ухо

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о впечатлениях от работы на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким «Бешикташем» и немецким «Лейпцигом» (2:0). Рефери после игры даже потерял стопроцентную способность слышать.

«Этот матч стоит особняком по антуражу и атмосфере. Мы не могли слышать друг друга из-за шумового сопровождения. Непросто было всем участникам встречи. И во время перерыва, и после мы не могли слышать ухом, которое было свободно от микрофона. Наверное, это впервые в нашей карьере.

Не было никакого риска, когда на стадионе пропало электричество. На арене есть дополнительный источник питания. Это впервые в моей карьере, но больше не случилось ничего необычного», – поделился Карасев в эфире телеканала «Наш футбол».

Арбитр является претендентом на обслуживание матчей ЧМ-2018.