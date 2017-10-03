Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карасев рассказал, что после матча «Бешикташ» – «Лейпциг» потерял слух на одно ухо

    Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о впечатлениях от работы на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким «Бешикташем» и немецким «Лейпцигом» (2:0). Рефери после игры даже потерял стопроцентную способность слышать.

    «Этот матч стоит особняком по антуражу и атмосфере. Мы не могли слышать друг друга из-за шумового сопровождения. Непросто было всем участникам встречи. И во время перерыва, и после мы не могли слышать ухом, которое было свободно от микрофона. Наверное, это впервые в нашей карьере.

    Не было никакого риска, когда на стадионе пропало электричество. На арене есть дополнительный источник питания. Это впервые в моей карьере, но больше не случилось ничего необычного», – поделился Карасев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Арбитр является претендентом на обслуживание матчей ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2017 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11