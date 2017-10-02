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  • Паредес заявил, что качество поля повлияло на результат выездного матча с «Анжи»

Паредес заявил, что качество поля повлияло на результат выездного матча с «Анжи»

2 октября 2017, 13:58
10

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес объяснил, какие факторы помешали петербуржцам добиться победы в гостевом матче 12-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2). Также аргентинец подчеркнул, что доволен тем, как прошла для него и команды первая треть чемпионата.

– «Зенит» был явно сильнее — и по игре, и по составу. Почему все-таки ничья?

– Да, мы тоже считаем, что были лучше, но качество поля в первую очередь и небольшая усталость после недавних игр сказались на результате.

– Вы сравняли счет дальним ударом. Били прицельно?

– Бил целенаправленно. Мне повезло с рикошетом — получилось так, что голкипер бросился в другую сторону и получился гол.

– Все ли было справедливо с точки зрения судейства? Были, как показалось, спорные эпизоды.

– Не могу много говорить об этом — все-таки со стороны видно намного больше. Я же был сконцентрирован на игре. Сперва хотелось бы посмотреть матч в записи. Со стороны, думаю, решения арбитра были более понятными.

– С одной стороны не сумели обыграть аутсайдера, с другой — остались лидерами чемпионата. Какие ощущения испытываете?

– Важно было не уступить, поскольку мы играли последними, зная результаты всех остальных матчей тура. Знали, что «Локомотив» выиграл со счетом 3:0. Уступать было ни в коем случае нельзя. Так получилось, что матч завершился вничью. Будем стараться побеждать в каждом следующем матче после перерыва на сборные.

– Могли ведь и выиграть?

– Да, могли, но, как я уже сказал, поле не давало показывать тот футбол, к которому мы привыкли. Так что не все удавалось.

– Как оцените итоги первой трети чемпионата для себя и для команды?

– Я очень доволен, у меня исключительно позитивные впечатления от той работы, которую мы проделали. Но нельзя расслабляться, и мы надеемся, что после паузы мы продолжим побеждать.

– На первом месте и в Лиге Европы УЕФА тоже.

– Да, это очень важно. Нужно продолжать в том же духе.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1506944388
даже по ТВ было видно ,высокая трава и проплешины.
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SERGEI12345
1506944623
давайте теперь сваливайте,один на усталость ,другой на газон.так и скажите хотели малой кровью выиграть,обломитесь!
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xColaz
1506946991
Вместо этой тысячи слов, журналист просто мог бы пригласить его на танец
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PavelSKASPB
1506948567
Ооо братуха,подожди супер поля ожидаются весной,не исключение бомж-арены
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VVM1964
1506954330
НУ ОНИ ЖЕ ОДНИ ИГРАЮТ В МАХАЧКАЛЕ , ДРУГИЕ КОМАНДЫ ВИДИМО ЕЗДЯТ КУДА ТО ...
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paracetamol
1506956604
За одно поле Анжу давно пора в ФНЛ отправить. Стыдуха!
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subbotaspartak
1506957346
Анжи повезло, они на другой поляне играли И чуть вас не обыграли.
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СОКОЛ САРАТОВ
1506959221
да в последние 2 года никак не можем обыграть
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ilichkadr
1506961156
Интересно было бы посмотреть игру Барсы с Реалом на этом огороде? Футболисты наверное офигели бы, а судья скорее всего игру отменил по обоюдному согласию сторон.
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