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    Паредес заявил, что качество поля повлияло на результат выездного матча с «Анжи»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес объяснил, какие факторы помешали петербуржцам добиться победы в гостевом матче 12-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2). Также аргентинец подчеркнул, что доволен тем, как прошла для него и команды первая треть чемпионата.

    – «Зенит» был явно сильнее — и по игре, и по составу. Почему все-таки ничья?

    – Да, мы тоже считаем, что были лучше, но качество поля в первую очередь и небольшая усталость после недавних игр сказались на результате.

    – Вы сравняли счет дальним ударом. Били прицельно?

    – Бил целенаправленно. Мне повезло с рикошетом — получилось так, что голкипер бросился в другую сторону и получился гол.

    – Все ли было справедливо с точки зрения судейства? Были, как показалось, спорные эпизоды.

    – Не могу много говорить об этом — все-таки со стороны видно намного больше. Я же был сконцентрирован на игре. Сперва хотелось бы посмотреть матч в записи. Со стороны, думаю, решения арбитра были более понятными.

    – С одной стороны не сумели обыграть аутсайдера, с другой — остались лидерами чемпионата. Какие ощущения испытываете?

    – Важно было не уступить, поскольку мы играли последними, зная результаты всех остальных матчей тура. Знали, что «Локомотив» выиграл со счетом 3:0. Уступать было ни в коем случае нельзя. Так получилось, что матч завершился вничью. Будем стараться побеждать в каждом следующем матче после перерыва на сборные.

    – Могли ведь и выиграть?

    – Да, могли, но, как я уже сказал, поле не давало показывать тот футбол, к которому мы привыкли. Так что не все удавалось.

    – Как оцените итоги первой трети чемпионата для себя и для команды?

    – Я очень доволен, у меня исключительно позитивные впечатления от той работы, которую мы проделали. Но нельзя расслабляться, и мы надеемся, что после паузы мы продолжим побеждать.

    – На первом месте и в Лиге Европы УЕФА тоже.

    – Да, это очень важно. Нужно продолжать в том же духе.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.10.2017 13:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18222

      ilichkadr 2 октября 2017, 19:19

      Интересно было бы посмотреть игру Барсы с Реалом на этом огороде? Футболисты наверное офигели бы, а судья скорее всего игру отменил по обоюдному согласию сторон.

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 октября 2017, 18:47

      да в последние 2 года никак не можем обыграть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 2 октября 2017, 18:15

      Анжи повезло, они на другой поляне играли
      И чуть вас не обыграли.

      1
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 2 октября 2017, 18:03

      За одно поле Анжу давно пора в ФНЛ отправить. Стыдуха!

      3
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 2 октября 2017, 15:49

      Ооо братуха,подожди супер поля ожидаются весной,не исключение бомж-арены

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 2 октября 2017, 15:23

      Вместо этой тысячи слов, журналист просто мог бы пригласить его на танец

      1
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 2 октября 2017, 14:43

      давайте теперь сваливайте,один на усталость ,другой на газон.так и скажите хотели малой кровью выиграть,обломитесь!

      0
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      Рейтинг: +67576

      portero 2 октября 2017, 14:39

      даже по ТВ было видно ,высокая трава и проплешины.

      5
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