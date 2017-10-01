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  • Червиченко: «Может, даже хорошо, что у «Спартака» нет лидера»

Червиченко: «Может, даже хорошо, что у «Спартака» нет лидера»

1 октября 2017, 14:22
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ведущих игроках московского клуба, отметив, что в команде нет ярко-выраженного лидера.

На данный момент действующий чемпион России расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

– Кого сегодня можно назвать лидером «Спартака»?

– Мне Самедов нравится, он – двигатель команды. Селихов также нравится. Если вы спрашиваете о том, кто лидер в команде по духу, то думаю, что на сегодняшний момент у красно-белых такого ярко-выраженного игрока нет.

Слава богу, что и разлада в команде никакого нет. Все нормально работают, никто никому не пихает. Не всегда отсутствие лидера означает, что у клуба есть какие-то проблемы. Может, даже хорошо, что у «Спартака» его нет.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Max Bobr
1506858412
Очень хорошо, что у Спартака нет Червиченко
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Каратель помойников
1506859269
можно сказать с уверенностью одно,хорошо что червиченко в спартаке нет,а это самое главное!
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Catastrofa
1506860608
Какой лидер Самедов , смех !
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DOCTOR PENALTY
1506862076
Назовите хоть одну приличную команду у которой нет лидера. Это что, новый эксклюзивный взгляд на футбол? Вот из-за таких рулевых мы в заднице, человек очень далёк от понимания того, что такое футбольный коллектив.
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Диктор
1506865254
Самое главное что тебя уже нет в Спартаке.
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Fancyfall
1506865823
уважаемые админы, просьба создать опцию, которая позволит поставить галку: не хочу читать "новости" от червя. спс
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vitvik
1506887287
В кои-то веки Червиченко о Спартаке без злобы.
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Сибирь за Спартак
1506923052
Червь все ищет проблемы, но как-то без огонька, яда мало.
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Приус
1506926160
А Каррера не лидер?
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Одинокий волк Маквейд
1506927122
Спартачок с Уралом - просто елей на душу, спокойно, уверенно, без вариантов, всегда бы так. А второй гол с фирменной стеночкой - вообще песня, не то, что питерская тягомотина за 85 лямов.
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