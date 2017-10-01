Червиченко: «Может, даже хорошо, что у «Спартака» нет лидера»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ведущих игроках московского клуба, отметив, что в команде нет ярко-выраженного лидера.

На данный момент действующий чемпион России расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

– Кого сегодня можно назвать лидером «Спартака»?

– Мне Самедов нравится, он – двигатель команды. Селихов также нравится. Если вы спрашиваете о том, кто лидер в команде по духу, то думаю, что на сегодняшний момент у красно-белых такого ярко-выраженного игрока нет.

Слава богу, что и разлада в команде никакого нет. Все нормально работают, никто никому не пихает. Не всегда отсутствие лидера означает, что у клуба есть какие-то проблемы. Может, даже хорошо, что у «Спартака» его нет.