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    Червиченко: «Может, даже хорошо, что у «Спартака» нет лидера»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ведущих игроках московского клуба, отметив, что в команде нет ярко-выраженного лидера.

    На данный момент действующий чемпион России расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

    – Кого сегодня можно назвать лидером «Спартака»?

    – Мне Самедов нравится, он – двигатель команды. Селихов также нравится. Если вы спрашиваете о том, кто лидер в команде по духу, то думаю, что на сегодняшний момент у красно-белых такого ярко-выраженного игрока нет.

    Слава богу, что и разлада в команде никакого нет. Все нормально работают, никто никому не пихает. Не всегда отсутствие лидера означает, что у клуба есть какие-то проблемы. Может, даже хорошо, что у «Спартака» его нет.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.10.2017 14:22
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 2 октября 2017, 12:17

      Главное что-бы команда была одним целым! А лидеры они всегда найдутся!

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 октября 2017, 09:52

      Спартачок с Уралом - просто елей на душу, спокойно, уверенно, без вариантов, всегда бы так. А второй гол с фирменной стеночкой - вообще песня, не то, что питерская тягомотина за 85 лямов.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 2 октября 2017, 09:36

      А Каррера не лидер?

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > Приус 2 октября 2017, 12:41

      Лидер это я
      И вся моя семья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 октября 2017, 08:44

      Червь все ищет проблемы, но как-то без огонька, яда мало.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь > Сибирь за Спартак 2 октября 2017, 13:02

      даже на него не похоже

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 октября 2017, 22:48

      В кои-то веки Червиченко о Спартаке без злобы.




























      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli > vitvik 2 октября 2017, 13:05

      Устал. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 1 октября 2017, 16:50

      уважаемые админы, просьба создать опцию, которая позволит поставить галку: не хочу читать "новости" от червя. спс

      6
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Fancyfall 2 октября 2017, 09:53

      Полностью поддерживаю.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 октября 2017, 16:40

      Самое главное что тебя уже нет в Спартаке.

      4
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 15:47

      Назовите хоть одну приличную команду у которой нет лидера. Это что, новый эксклюзивный взгляд на футбол? Вот из-за таких рулевых мы в заднице, человек очень далёк от понимания того, что такое футбольный коллектив.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 1 октября 2017, 15:23

      Какой лидер Самедов , смех !

      -2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 1 октября 2017, 15:01

      можно сказать с уверенностью одно,хорошо что червиченко в спартаке нет,а это самое главное!

      5
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