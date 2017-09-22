Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мертенс: «Я не Месси и не Марадона. Я просто Дрис»

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс забил гол в ворота «Лацио» в матче пятого тура итальянской Серии А. Футболист прокомментировал как ему удалось его забить.

    «Я развернулся, увидел, что вратарь медленно отходит к линии ворот и что ни все еще пустые. И тут я сказал себе: «Бей!»

    Гол Марадоны? Да, мне показали его. Ему там было труднее забить, так что давайте оставим эти сравнения.

    Я смог забить такой гол благодаря партнерам. Я не Месси и не Марадона. Я просто Дрис, и меня это устраивает», – сказал Мертенс.

    Матч пятого тура итальянской Серии А «Лацио» – «Наполи» закончился со счетом 1:4.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2017 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +153

      Стэнли 23 сентября 2017, 19:02

      Мертенс: Я просто Дрис,а "инопланетянин" - дристун.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 сентября 2017, 13:33

      Дрис - от слова "дристать" или "дрищ"?)))
      Всегда ржал над его именем)) Но он молодец))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 22 сентября 2017, 12:26

      Клёвый голешник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 сентября 2017, 12:05

      шикарная голяха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 22 сентября 2017, 11:46

      Я не Месси и не Марадона. Я просто дрищ

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11