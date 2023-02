Мертенс: «Я не Месси и не Марадона. Я просто Дрис»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс забил гол в ворота «Лацио» в матче пятого тура итальянской Серии А. Футболист прокомментировал как ему удалось его забить.

«Я развернулся, увидел, что вратарь медленно отходит к линии ворот и что ни все еще пустые. И тут я сказал себе: «Бей!»

Гол Марадоны? Да, мне показали его. Ему там было труднее забить, так что давайте оставим эти сравнения.

Я смог забить такой гол благодаря партнерам. Я не Месси и не Марадона. Я просто Дрис, и меня это устраивает», – сказал Мертенс.

Матч пятого тура итальянской Серии А «Лацио» – «Наполи» закончился со счетом 1:4.

