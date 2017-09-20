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    Созин: «Клубы РФПЛ проявляют неуважение, выставляя на матчи Кубка России дублеров. Надо решать, стоит ли проводить турнир между этими командами»

    Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин выразил недовольство позицией клубов РФПЛ при выборе составов на матчи Кубка России. Как было отмечено, ведущие отечественные команды не заинтересованы в данном турнире.

    «Уже несколько лет организаторы Кубка России и другие стороны футбольной общественности обсуждают значимость Кубка России. Все команды РФПЛ, особенно те, которые играют в еврокубках, играют вторыми и третьими составами. Кубок потерял свою значимость. Вопрос выхода в Европу решается через чемпионат России. Остаются клубы вроде «Локомотива», которые стремятся это сделать через Кубок. На мой взгляд, привязывать этот турнир к выходу в Лигу Европы неправильно. Если выиграет курский «Авангард», потому что никто из грандов не сыграет в полную силу, то это не добавит российскому футболу ни коэффициентов УЕФА, ни значимости.

    Если команды из первой восьмерки Премьер-Лиги не пройдут клубы ФНЛ, то надо будет четко сказать – им не нужен этот турнир, он для них лишний. А их заставляют играть по регламенту. Тогда надо садиться руководителям и решать, стоит ли проводить Кубок между очень занятыми клубами. Играть должны сильнейшие. Те же люди в Курске и Краснодаре сегодня хотят посмотреть на игроков, которых видят по телевизору, а не на их дублеров. Это неуважение к этим клубам и футболу.

    Российские команды проводят не так много игр. И все говорят, что клубы очень устают. Но ведь вся Европа играет через два дня на третий весь сезон, Англия в январе вообще играет через день. И никто никогда не говорить об усталости и выставлении дублеров», – заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2017 14:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 сентября 2017, 20:03

      да чушь несет член комитета по этике... кого хочу того и выставляю..
      цска сейчас, например, при таком ограниченном составе в этом сезоне да и матчах в ЛЧ, кого еще выставлятьна кубок?
      а потом в перерывах между матчами ЛЧ и чемпионата еще слетай , бл..., в хабаровск или владивосток и вернись..
      идиот..

      ну выиграют кубок те команды из РФПЛ , которые не участвуют в еврокубках - Ахмат, Урал, Уфа... ну и что плохого?

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 20 сентября 2017, 19:58

      Абсолютно не согласен.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 сентября 2017, 19:20

      Кого хочу того и выставляю, что за бред, откуда вы знаете что они дублёры , клуб их просто бережёт для важных игр в кубке России

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 сентября 2017, 19:15

      А где тогда проявлять себя дублёрам,в дубле? А здесь они могут "понюхать пороху.."

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 сентября 2017, 17:27

      европа, европа- у нас один переезд и города в город может занять сутки

      3
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      Рейтинг: +664

      Небесная 20 сентября 2017, 17:16

      сравнил европу и россию... карту мира видел хоть? они на автобусе ездят

      3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 20 сентября 2017, 17:06

      Смотреть кубок России интересно. Очень порадовал матч Оренбург - Рубин.
      Фу Краснодару и Уралу!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 15:57

      РФС никак не финансирует клубы и насильно диктовать какие-то условия не в праве!!... Каким составом и где играть определяет клуб, а РФС может и должно СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ, для успешной деятельности клубов во внутреннем чемпе и за рубежом... Пока только и слышно от РФС - регламент, аттестации, правила, соблюдение этики и т.п. Только кнут, а где же пряник??!!...))

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 сентября 2017, 15:42

      Как вариант разыгрывать этот кубок через чики-брики) По одному представителю от команды вполне хватит.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 сентября 2017, 15:24

      Если у Зеньки три полноценных состава, то у ЦСКА-только один. И двое на лавке. Нам бы в чемпе травмы не получить, иначе в Л.Ч. придется дублеров выставлять. Тем более, что у нас этих кубков...ставить некуда..

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Чикомас 20 сентября 2017, 16:12

      Или надо "Газпром" раскулачить?! Народные, между прочим, деньги, а не питерской братвы!

      3
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Чикомас 20 сентября 2017, 17:13

      назови три состава

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > cska-62 20 сентября 2017, 23:02

      А твоя cska на пожертвования болельщиков существует?

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > 20 сентября 2017, 23:06

      Розыгрыш Кубка превратили в полигон для просмотра резерва... К стати, с вашей подачи, господин член... по этике

      0
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