Созин: «Клубы РФПЛ проявляют неуважение, выставляя на матчи Кубка России дублеров. Надо решать, стоит ли проводить турнир между этими командами»

да чушь несет член комитета по этике... кого хочу того и выставляю..
цска сейчас, например, при таком ограниченном составе в этом сезоне да и матчах в ЛЧ, кого еще выставлятьна кубок?
а потом в перерывах между матчами ЛЧ и чемпионата еще слетай , бл..., в хабаровск или владивосток и вернись..
идиот..
ну выиграют кубок те команды из РФПЛ , которые не участвуют в еврокубках - Ахмат, Урал, Уфа... ну и что плохого?
Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин выразил недовольство позицией клубов РФПЛ при выборе составов на матчи Кубка России. Как было отмечено, ведущие отечественные команды не заинтересованы в данном турнире.
«Уже несколько лет организаторы Кубка России и другие стороны футбольной общественности обсуждают значимость Кубка России. Все команды РФПЛ, особенно те, которые играют в еврокубках, играют вторыми и третьими составами. Кубок потерял свою значимость. Вопрос выхода в Европу решается через чемпионат России. Остаются клубы вроде «Локомотива», которые стремятся это сделать через Кубок. На мой взгляд, привязывать этот турнир к выходу в Лигу Европы неправильно. Если выиграет курский «Авангард», потому что никто из грандов не сыграет в полную силу, то это не добавит российскому футболу ни коэффициентов УЕФА, ни значимости.
Если команды из первой восьмерки Премьер-Лиги не пройдут клубы ФНЛ, то надо будет четко сказать – им не нужен этот турнир, он для них лишний. А их заставляют играть по регламенту. Тогда надо садиться руководителям и решать, стоит ли проводить Кубок между очень занятыми клубами. Играть должны сильнейшие. Те же люди в Курске и Краснодаре сегодня хотят посмотреть на игроков, которых видят по телевизору, а не на их дублеров. Это неуважение к этим клубам и футболу.
Российские команды проводят не так много игр. И все говорят, что клубы очень устают. Но ведь вся Европа играет через два дня на третий весь сезон, Англия в январе вообще играет через день. И никто никогда не говорить об усталости и выставлении дублеров», – заявил Созин.