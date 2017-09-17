«Спартак» дважды пропустил от «Тосно». «ПСЖ» продаст нескольких лидеров. Дайджест событий дня

Мхитарян за пять матчей нынешнего сезона набрал больше голевых очков, чем за весь прошлый

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0) стал автором одного из голов. Для армянского игрока данное результативное действие стало шестым в нынешнем сезоне. Таким образом, футболист превзошел собственную результативность за весь прошлый сезон, где он набрал пять результативных очков. В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «МЮ» в АПЛ пять матчей, в которых отдал пять результативных передач и забил один гол.

У Тигиева подозрение на разрыв крестообразных связок колена

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев может выбыть из строя на длительный срок. Как сообщил директор департамента по связям с общественностью команды Леонид Трахтенберг, у игрока подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Напомним, 22-летний россиянин досрочно покинул поле, получив травму на 56-й минуте встречи. В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Спартак» в РФПЛ три матча, в которых заработал одну желтую карточку.

РФПЛ. «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно», ведя в два мяча

В матче 10-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях упустил победу над «Тосно» – 2:2. Голами в составе московского клуба отметились Георгий Джикия и Марио Пашалич. Отметим, что хозяева две трети матча провели в меньшинстве. Таким образом, красно-белые набрали 13 очков и остались на восьмом месте в турнирной таблице. «Тосно» – 13-й.

«ПСЖ» хочет продать Ди Марию, Дракслера, Пасторе и Траппа

«ПСЖ» в зимнее трансферное окно может пойти на продажу нескольких футболистов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Как сообщается, парижане рассматривают расставание с Анхелем Ди Марией, Юлианом Дракслером, Хавьером Пасторе и Кевином Траппом. Летом «ПСЖ» потратил на новичков порядка 400 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Ди Мария и Дракслер могут продолжить карьеру в Испании. К первому проявляет активный интерес «Барселона».

Серия А. «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло», Дибала сделал хет-трик

В матче 4-го тура Серии А «Ювентус» в гостях обыграл «Сассуоло» – 3:1. Автором хет-трика в составе туринского клуба стал Пауло Дибала. Данная победа стала для действующего чемпиона Италии четвертой подряд. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу.

АПЛ. «Челси» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом»

В центральном матче 5-го тура АПЛ «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью – 0:0. Отметим, что хозяева заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Давида Луиса. После данного результата «Челси» остался на третьем месте в турнирной таблице, «Арсенал» – 12-й.

Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» отправила пять безответных голов в ворота «Кельна»

В матче 4-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Кельном» – 5:0. Дублями отметились Максимилиан Филипп и Пьер-Эмерик Обамеянг. Таким образом, «Боруссия» возглавила турнирную таблицу. «Кельн» находится на последнем месте.

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