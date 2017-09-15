Защитник «Милана» Конти выбыл на полгода из-за травмы колена, «Интер» пожелал итальянцу здоровья

5-го сентября сборная Италии обыграла команду Израиля со счетом 1:0 в рамках 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. Защитник «Милана» Андреа Конти покинул поле в начале второго тайма из-за повреждение колена.

Пресс-служба «Милана» сообщила о том, что 23-летний итальянец будет прооперирован и пропустит шесть месяцев.

«Поправляйся скорее, Андреа! Надеемся увидеть тебя в ответном дерби Милана», – звучит пост в твиттере «Интера».

Конти перешел в миланский клуб в июле из «Аталанты». Сумма сделки составила 25 миллионов евро. За новый клуб итальянец провел пять матчей без результативных действий.