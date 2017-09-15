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    Защитник «Милана» Конти выбыл на полгода из-за травмы колена, «Интер» пожелал итальянцу здоровья

    5-го сентября сборная Италии обыграла команду Израиля со счетом 1:0 в рамках 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. Защитник «Милана» Андреа Конти покинул поле в начале второго тайма из-за повреждение колена.

    Пресс-служба «Милана» сообщила о том, что 23-летний итальянец будет прооперирован и пропустит шесть месяцев.

    «Поправляйся скорее, Андреа! Надеемся увидеть тебя в ответном дерби Милана», – звучит пост в твиттере «Интера».

    Конти перешел в миланский клуб в июле из «Аталанты». Сумма сделки составила 25 миллионов евро. За новый клуб итальянец провел пять матчей без результативных действий.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    15.09.2017 19:28
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