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    Погба покинул «Олд Траффорд» на костылях

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который из-за травмы рискует пропустить ближайший матч своей команды в Лиге чемпионов с ЦСКА, покидал стадион после матча с «Базелем» на костылях. Француз был заменен на 19-й минуте на Маруана Феллаини.

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью сообщил, что французский игрок получил мышечное повреждение и может пропустить несколько недель. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Базель» закончился со счетом 3:0. В следующем матче манкунианцы встретятся с ЦСКА в Москве. Игра пройдет 27 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 10:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      CSKA ATLETICO 13 сентября 2017, 21:35

      При всем уважении к сопернику желаю выздровлении погбе, но без него было бы комфортнее головину и дзагоеву, а так мы просто супер

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 сентября 2017, 19:53

      Выздоровления!

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 13 сентября 2017, 11:38

      жаль конечно

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 13 сентября 2017, 11:25

      Отрехтуют шоколадку

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