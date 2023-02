Погба покинул «Олд Траффорд» на костылях

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который из-за травмы рискует пропустить ближайший матч своей команды в Лиге чемпионов с ЦСКА, покидал стадион после матча с «Базелем» на костылях. Француз был заменен на 19-й минуте на Маруана Феллаини.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью сообщил, что французский игрок получил мышечное повреждение и может пропустить несколько недель. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Базель» закончился со счетом 3:0. В следующем матче манкунианцы встретятся с ЦСКА в Москве. Игра пройдет 27 сентября.

Paul Pogba leaving Old Trafford on crutches tonight after going off with a hamstring injury. #MUFC pic.twitter.com/PTBX7aqClI