«Ливерпуль» не смог скостить дисквалификацию Мане. Кришито продлит контракт с «Зенитом». Дайджест событий дня

«Атлетико» договорился с «Челси» о трансфере Косты

Представители мадридского «Атлетико» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего «Челси» Диего Косты. В данный момент они подходят к финишной прямой. Сообщается, что испанская сторона готова заплатить за футболиста 60 миллионов евро, что вполне устраивает англичан. Сам трансфер будет осуществлен в ближайшее зимнее трансферное окно.

Кришито готов продлить контракт с «Зенитом» до 2020 года

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в ближайшее время может поставить свою подпись под новым контрактом с российским клубом. Он будет рассчитан до середины 2020 года.

Бэйл объяснил, почему не готов к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что не готов покинуть команду ради «Манчестер Юнайтед». Валлиец ответил на вопрос, пошел бы он на уход в стан манкунианцев, чтобы стать лидером.

«Думаю, главное, когда ты оглядываешься на свою карьеру, это твои трофеи. В конце концов, это, наверное, самое главное », – заявил Бэйл.

Главные итоги трансферного лета-2017

Потенциальный новичок «Спартака» получил тяжелую травму

Форвард «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе получил тяжелую травму. У 20-летнего футболиста диагностировано повреждение крестообразных связок колена. Нападающий может пропустить до восьми месяцев, сообщает UOL.

«Спартак» в летнее трансферное окно пытался приобрести бразильца. «Спорт Ресифи» был готов пойти на сделку, но клуб не устроило предложение красно-белых. Предполагалось, что сумма трансфера игрока составит около четырех миллионов евро.

«ПСЖ»: «Другие клубы предлагали Мбаппе больше, чем мы»

В «ПСЖ» заявили, что их новичок Килиан Мбаппе имел более выгодные предложения. Однако 18-летний форвард выбрал именно парижан.

«Поверьте мне, некоторые другие клубы предлагали ему больше, чем мы. Каждый большой клуб хотел заполучить Мбаппе, но мы объяснили ему наш проект и амбиции клуба», – заявил президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

«Спартак» отправился на матч с «Марибором» без Джано и Зе Луиша

«Спартак» отправился на выездной матч с «Марибором» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Тренерский штаб команды взял на игру 20 футболистов.

«Спартак»: Артем Ребров, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша и Луис Адриано.

Мане сохранена трехматчевая дисквалификация за удар ногой вратаря «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» не смог обжаловать дисквалификацию форварда Садьо Мане. Футболист получил красную карточку в матче с «Манчестер Сити». Нападающий по ходу игры ногой ударил в лицо вратарю манкунианцев Эдерсону.

Таким образом, Мане сохранена дисквалификация в три матча. Нападающий пропустит матч с «Бернли» и две игры против «Лестера», одна из которых пройдет в рамках Кубка английской лиги.

Позорное поражение «Ливерпуля» – это не трагедия. Трагедия – это трансферная политика Юргена Клоппа

Фото: globallookpress