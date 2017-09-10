Кавазашвили: «У «Спартака» есть великолепная школа. А где воспитанники? Столько лет смотрим за иностранцами, а в нападении – ни одного нашего игрока»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил недовольство тем фактом, что в нападении «Спартака» не играет российских игроков.

По словам ветерана, московский клуб имеет хорошую школу и должен больше внимания уделить собственным воспитанникам.

«Я не знаю, что было бы со «Спартаком» последних лет, если бы не легионеры? Конечно, приятно, что играют Квинси, Адриано, Фернандо и так далее. Они безо всяких сомнений заслуживают уважения: тем, что настроены на атаку, тем, что начинают развивать их из глубины поля на больших скоростях. Тем, что представляют собой атакующую мощь «Спартака». И, конечно, когда в хорошей форме находится Глушаков, а еще и подыгрывает им Кутепов – можно сказать, что команда выглядит явно более агрессивно. И тогда можно говорить, что «Спартак» – это действительно чемпионская команда.

Но меня удивляет другое: столько лет мы смотрим за иностранными футболистами «Спартака», но в нападении нет ни одного нашего игрока. Школа у «Спартака» есть, и она великолепная. А где дети? Воспитанники? Куда они уходят, когда вырастают? Почему у нас не думают о том, что если у нас будет более жесткий лимит на легионеров – кто тогда будет играть за команду?» – сказал Кавазашвили.