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    Кавазашвили: «У «Спартака» есть великолепная школа. А где воспитанники? Столько лет смотрим за иностранцами, а в нападении – ни одного нашего игрока»

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил недовольство тем фактом, что в нападении «Спартака» не играет российских игроков.

    По словам ветерана, московский клуб имеет хорошую школу и должен больше внимания уделить собственным воспитанникам.

    «Я не знаю, что было бы со «Спартаком» последних лет, если бы не легионеры? Конечно, приятно, что играют Квинси, Адриано, Фернандо и так далее. Они безо всяких сомнений заслуживают уважения: тем, что настроены на атаку, тем, что начинают развивать их из глубины поля на больших скоростях. Тем, что представляют собой атакующую мощь «Спартака». И, конечно, когда в хорошей форме находится Глушаков, а еще и подыгрывает им Кутепов – можно сказать, что команда выглядит явно более агрессивно. И тогда можно говорить, что «Спартак» – это действительно чемпионская команда.

    Но меня удивляет другое: столько лет мы смотрим за иностранными футболистами «Спартака», но в нападении нет ни одного нашего игрока. Школа у «Спартака» есть, и она великолепная. А где дети? Воспитанники? Куда они уходят, когда вырастают? Почему у нас не думают о том, что если у нас будет более жесткий лимит на легионеров – кто тогда будет играть за команду?» – сказал Кавазашвили.

    Источник: Rusfootball.info

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    10.09.2017 22:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 сентября 2017, 10:12

      У моего знакомого сын занимается в спортивной школе сельского поселения, пацан не без способностей, повез он его в школу Краснодара, но там затребовали энную сумму что-бы взять ребенка, к сожалению денег у человека таких не нашлось, так и бегает за свою станицу на первенство района!

      2
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 11 сентября 2017, 08:32

      Мой знакомый пытался за деньги тренеру поставить пацана в 1 тройку (хоккей). Так везде.

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 11 сентября 2017, 08:08

      Есть такое. В мое время были футбольные секции, играли на район, область. Все сгинуло вместе с Горбачевым. А в фут. академиях учатся у кого деньги есть, а не талант, мое мнение (.

      3
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 11 сентября 2017, 07:37

      а в каком клубе играют русские нападающие?- в Зените только-куда погнались за титулами

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2017, 07:17

      Об этом история умалчивает.

      0
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 11 сентября 2017, 00:33

      Выходит тоже, что со школой Анжи, да и других школьных академий футбола по стране,- в данные заведения попадают не по способностям, а по карману родителей тех, кто в последствии пополняет ряды середнячков в рфпл и пердива.

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