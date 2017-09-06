Уткин: «Арарат»? Армянин украл деньги у армянина. Удивительная история»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что московский «Арарат» в ближайшее время прекратит свое существование.

Напомним, что на прошлой неделе президент «Арарата» Валерий Оганесян покинул свой пост по состоянию здоровья. Позже клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив Оганесяна в выводе со счетов «Арарата» 20 миллионов рублей.

«Во втором дивизионе можно было бы нормально играть с Павлюченко и Измайловым. В итоге все уперлось в 20 миллионов рублей. Это просто удивительная история: армянин украл деньги у армянина. Для меня это что-то новое.

Понимаете, они подвергли позору слово, которое для многих людей очень важно. Какой смешной позор», – заявил Уткин.