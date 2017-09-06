Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «Арарат»? Армянин украл деньги у армянина. Удивительная история»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что московский «Арарат» в ближайшее время прекратит свое существование.

    Напомним, что на прошлой неделе президент «Арарата» Валерий Оганесян покинул свой пост по состоянию здоровья. Позже клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив Оганесяна в выводе со счетов «Арарата» 20 миллионов рублей.

    «Во втором дивизионе можно было бы нормально играть с Павлюченко и Измайловым. В итоге все уперлось в 20 миллионов рублей. Это просто удивительная история: армянин украл деньги у армянина. Для меня это что-то новое.

    Понимаете, они подвергли позору слово, которое для многих людей очень важно. Какой смешной позор», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2017 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 сентября 2017, 17:14

      Позор армянам

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 сентября 2017, 16:29

      Ну и что...они даже турецкую гору Арарат сперли и на свой герб присобачили...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Чикомас 6 сентября 2017, 16:56

      иди туркам лизни, а они пусть дальше летчиков сбивают, главное ведь извинились)) а слово "присобачить" применимо лишь к твоему завистливому племени)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > diadushka 6 сентября 2017, 18:46

      Кстати,они не извинились)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 6 сентября 2017, 18:48

      Я вообще не понимаю,о чём речь.Какой то левый клуб полгода просуществовал и издох.Ну и что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > андрей андреев 6 сентября 2017, 19:58

      речь о том, что пренебрежительное по отношению к другим странам поведение "некоего" человека, послужившее причиной санкций, из-за которой страна загибается, явилось дурным примером для обычной серой массы! И вот эта серая масса, абсолютно не понимающая в политологии, но хавающая все что дают по СМИ, также, пренебрежительно относится ко ВСЕМ странам и нациям, возомнив себя особенной) На данном примере радуются безуспешному проекту армян, забыв или просто не зная кто союзники, а кто враги! Шарлатанов и мошенников хватает в каждой нации, но когда они выявляются среди нерусских, то это доставляет им особое удовольствие, мол смотрите, не все у нас так плохо, есть и другие!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kjrjk 6 сентября 2017, 21:38

      " выблядок нерусский, "
      Вы хотите сказать,что за Анжи болеют одни Ивановы с русыми волосами?
      " хитровыебанный либероид"
      Либерал-это человек,верящий в свободу(личности,совести и т.д.).Вы ,уважаемый,против свободы?Тогда я ВАМ сочувствую(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > kjrjk 7 сентября 2017, 11:29

      твое уточнение насчет "нерусский" в лишний раз подтверждает мою правоту) то есть если ты русский, то ты лучше всех?) именно такую идею и кинул ваш главный, чтобы такие наивные как ты гордились собой, пока вас в это время они смогли бы обобрать) а ты гордись им, видишь какой же он крутой, санкции душат, а ему пофигу) ему то да пофиг, но а люди уже последние трусы в ломбарды понесли)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > kjrjk 7 сентября 2017, 11:35

      а до твоего уровня я унижаться не буду, чтобы оскорблять незнакомого мне человека только из-за расхождений во взглядах! Это удел "серой массы" или обычных "замониторных героев")

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > kjrjk 7 сентября 2017, 14:11

      это и есть весь твой аргумент?) он не более весом, чем пердеж с целью напугать))) и не надо путать меня со своей мамкой)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 сентября 2017, 16:12

      У Армян это норма обмануть,украсть у своего они даже гордятся этим

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul > спартач-тверь 6 сентября 2017, 16:26

      Это твои золотозубые соплеменники распространители петрушки на рынках России на такое горазды.Так что ты их с армянами не путай.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 сентября 2017, 15:51

      А вот здесь я полностью соглашусь с Васей ! "Какой смешной позор !"

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 сентября 2017, 15:50

      Да,как анекдот из армянского радио ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 сентября 2017, 15:40

      Почти анекдот

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11