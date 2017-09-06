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    Бывший президент «Арарата»: «Если приеду в Россию, то меня посадят или убьют»

    Бывший президент «Арарата» Валерий Оганесян рассказал об угрозах в свой адрес.

    Напомним, ранее «Арарат» обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив Оганесяна в выводе со счетов клуба 20 миллионов рублей. Вчера главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что команда из Москвы прекращает свое существование.

    – Вы видите происходящее с «Араратом» как рейдерский захват клуба?

    – Пока нет, но что-то близкое. «Хочу – и беру». Таких разговоров через силу я не понимаю.

    – Ваше возвращение в «Арарат» возможно?

    – На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или – если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать – команда может прекратить существование.

    – Что мешает вам вернуться в Россию?

    – Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры – о том, что, если приеду, начнется ад.

    – Вы имеете в виду уголовное преследование?

    – Да всякое: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду.

    Я предполагал, что такое начнется, когда «Арарат» выйдет в Премьер-лигу. Но как-то рановато началось, – приводит слова Оганесяна medium.com.

    «Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 14:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1309

      Taps 6 октября 2017, 19:09

      ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 7 сентября 2017, 00:51

      Сам проект как Арарат мог бы быть и не плохим,но пошли по стопам Анжи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 сентября 2017, 17:46

      Если он и правда забрал свои деньги из клуба, то чего ему бояться? Но если ты президент клуба и хочешь выйти из бизнеса со своими деньгами, сделай все по нормальному,предупреди людей заранее..

      1
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      Рейтинг: +191

      Juic 6 сентября 2017, 17:19

      Как говорит один мой деловой партнёр-армянин (россиянин в последних 5-7 поколениях:)) - "Мы, армяне, очень любим любить Армению на расстоянии. Из США или из России".

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 сентября 2017, 17:08

      Этот клуб вообще открывать не стоило изначально! Вкладываться в российский футбол........... идиотом надо быть! Затраты никогда не отобьются, чемпионат никогда не будет привлекательным для мирового сообщества! Вдобавок, не то что спасибо, а еще и слушать злопыхания нацистов и расистов, число которых в России, как нигде, велико!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > diadushka 6 сентября 2017, 20:06

      Для отмывания денег прекрасное вложение

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 сентября 2017, 16:37

      а ты не воруй..

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 сентября 2017, 16:30

      Так думают все армяне, что в Армении живут.
      Остальные тут.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 сентября 2017, 16:27

      Блин.. торговали бы арбузами или помидорами на рынке...нет в футбол полезли...

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Чикомас 6 сентября 2017, 16:59

      скребет на твоей душе, что продав арбузы и помидоры они на клуб накопили, а ты лишь жалкий нищеброд?))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: -224

      lra > Чикомас 6 сентября 2017, 18:02

      Еще и ценики загнули за дыни

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 сентября 2017, 16:02

      Как наши футболисты, как там Гиви?
      Забил с пенальти?! Очень сильно рад!
      А здесь, Вано, встречаются такие -
      Болеют смело, вслух за "Арарат".
      А.Новиков.

      3
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 сентября 2017, 15:53

      Хороший армянский продукт обычно 5 звёздочек -а данном случае полгода всего выдержки

      1
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