Бывший президент «Арарата»: «Если приеду в Россию, то меня посадят или убьют»

Бывший президент «Арарата» Валерий Оганесян рассказал об угрозах в свой адрес.

Напомним, ранее «Арарат» обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив Оганесяна в выводе со счетов клуба 20 миллионов рублей. Вчера главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что команда из Москвы прекращает свое существование.

– Вы видите происходящее с «Араратом» как рейдерский захват клуба?

– Пока нет, но что-то близкое. «Хочу – и беру». Таких разговоров через силу я не понимаю.

– Ваше возвращение в «Арарат» возможно?

– На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или – если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать – команда может прекратить существование.

– Что мешает вам вернуться в Россию?

– Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры – о том, что, если приеду, начнется ад.

– Вы имеете в виду уголовное преследование?

– Да всякое: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду.

Я предполагал, что такое начнется, когда «Арарат» выйдет в Премьер-лигу. Но как-то рановато началось, – приводит слова Оганесяна medium.com.

«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?