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    Оганесян: «Меня обвиняют в том, что я украл деньги у «Арарата», но как я могу украсть их у самого себя?»

    Бывший президент московского «Арарата» Валерий Оганесян заявил, что 7 сентября проведет переговоры с потенциальными новыми владельцами клуба.

    Напомним, что на прошлой неделе Оганесян покинул свой пост по состоянию здоровья. Позже «Арарат» обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив Оганесяна в выводе со счетов клуба 20 миллионов рублей. Вчера главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что команда из Москвы прекращает свое существование.

    «Я являюсь стопроцентным учредителем клуба. Не так давно некоторые люди пытались мне «культурно и мягко» объяснить, что я должен подать в отставку. Как только я выехал из страны меня начали обвинять в том, что я украл деньги, но как я могу их украсть у самого себя? Это клуб мой, а не их. В четверг мы проведем переговоры с людьми относительно дальнейшей судьбы клуба.

    Я вижу два пути: первый – развитие перспективного проекта с большим потенциалом и болельщиками. Для меня важно, чтобы клуб развивался, чтобы не пострадали болельщики. Люди должны договориться со мной, но не странными методами, которые были в нашей стране в 90-х, а иначе ничего не получится», – сказал Оганесян.

    «Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

    Источник: ТАСС

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    06.09.2017 12:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 сентября 2017, 18:17

      Вот что кризис с людьми делает - уже на 20 миллионов рублей повелись, а раньше только минимум "Евросетью" привлечь можно было интерес подобных людей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 сентября 2017, 16:36

      От армян можно всего ожидать,
      Могут и себя обокрасть.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 сентября 2017, 13:51

      Вчера главный тренер команды Александр Григорян сообщил Армянскому радио, что Оганесян деньги сначала дал, потом забрал. Что упало, то пропало, подытожил Григорян.

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 6 сентября 2017, 13:15

      Надо, чтоб Нобель прокоментировал, он много за этот проект по радио вещал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 сентября 2017, 13:09

      Элитные армяне наверно кассы сделали,а он с ними первым рейсом!)
      Отвратительная тенденция за финансы творить дела,заявляйте свой ФК с 3 дивизиона(ЛФЛ)как это положено по регламентам!Что за странное разрешение играть сразу во втором,не жирно?
      И мы еще говорим о нашем РФС,о ПЛ...здесь перед носом махинация на махинации.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      kachan63 6 сентября 2017, 12:48

      Тёмная история. Скорее всего, отмыл деньги Оганесян через клуб.

      2
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      ...
      Рейтинг: +191

      Juic > kachan63 6 сентября 2017, 17:25

      Жалкие 20 миллионов рублей? Отмыл? С таким грохотом? Нет, скорее всего и правда хотели нагнуть/отжать, и думали, что из-за такой мелочи шуметь не станет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 сентября 2017, 12:42

      Воображает себя вторым Ходорковским?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 6 сентября 2017, 12:37

      Как то сразу проект вызывал сомнения.

      6
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