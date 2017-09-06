Оганесян: «Меня обвиняют в том, что я украл деньги у «Арарата», но как я могу украсть их у самого себя?»

Бывший президент московского «Арарата» Валерий Оганесян заявил, что 7 сентября проведет переговоры с потенциальными новыми владельцами клуба.

Напомним, что на прошлой неделе Оганесян покинул свой пост по состоянию здоровья. Позже «Арарат» обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив Оганесяна в выводе со счетов клуба 20 миллионов рублей. Вчера главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что команда из Москвы прекращает свое существование.

«Я являюсь стопроцентным учредителем клуба. Не так давно некоторые люди пытались мне «культурно и мягко» объяснить, что я должен подать в отставку. Как только я выехал из страны меня начали обвинять в том, что я украл деньги, но как я могу их украсть у самого себя? Это клуб мой, а не их. В четверг мы проведем переговоры с людьми относительно дальнейшей судьбы клуба.

Я вижу два пути: первый – развитие перспективного проекта с большим потенциалом и болельщиками. Для меня важно, чтобы клуб развивался, чтобы не пострадали болельщики. Люди должны договориться со мной, но не странными методами, которые были в нашей стране в 90-х, а иначе ничего не получится», – сказал Оганесян.

«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?