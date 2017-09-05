Сампаоли: «Аргентине сложно не зависеть от игры Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не скрывает, что команда полностью зависит от игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Стоит признать, что сборной Аргентине сложно не зависеть от игры Месси. Это нормально, учитывая, что в нашей команде играет лучший футболист мира, и у нас есть возможность использовать его. Мы должны суметь использовать его в той или иной ситуации как можно лучше.

Нам же стоит поработать над лучшим взаимопониманием Месси с такими футболистами, как Банега, Ди Мария, Икарди и Дибала. Месси способен на это в соответствии с игровыми качествами и действиями этих игроков», – заявил Сампаоли.

Сборной Аргентине предстоит провести матч с командой Венесуэлы в рамках 16-го тура отборочного раунда чемпионата мира-2018. Игра состоится в среду, 6 сентября, в 2:30 по московскому времени.