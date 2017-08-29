Черчесов: «При мне никого просить принять российское гражданство для сборной не будем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он не будет специально упрашивать никого из легионеров принять российское гражданство для игры за команду.

«Мы смотрим, кто чисто юридически может играть в нашей сборной и соответствует уровню. У нас нет желания кому-то звонить и просить принять гражданство, чтобы сыграть за сборную России. Пока я здесь, этого не будет», – заявил специалист.

Одним из тех, кто недавно получил российский паспорт, является игрок ЦСКА Марио Фернандес, работающий сейчас со сборной России.