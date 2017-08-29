Президент «Ахмата»: «Судейских ошибок в РФПЛ стало меньше. Против ЦСКА мы были просто сильнее»

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов в социальной сети выступил в защиту главы судейского корпуса РФС Андрея Будогосского, который 28 августа подвергся критике со стороны владельца ЦСКА Евгения Гинера.

По мнению чеченца, в нашем футболе сейчас меньше судейских ошибок, чем раньше.

«Крайне удивлен чрезмерной реакцией определенных людей на ситуацию вокруг забитого гола нашей команды в матче с ЦСКА. На видео невозможно утверждать, что мяч пересек линию ворот. Телевизионная аудитория могла увидеть, что мяч на пару сантиметров за линией, после видеоповторов. Как это мог определить арбитр в динамике игры? В лучшем случае это мог сделать арбитр на линии, если есть упущение — это его вина.

Не понимаю тех, кто призывает распустить департамент судейства и инспектирования. У нас в каждом туре восемь матчей, играют 16 команд. Печально, когда судейская ошибка влияет на результат, но они были, есть и будут. Потому что судьи — такие же люди, человеческий фактор никто не отменял. И чего мы добьемся, если после каждой судейской ошибки будем отправлять на «отдых» руководство департамента? Сколько отставок было за последние годы? У нас что, огромный человеческий резерв? Задача департамента реагировать на судейские ошибки, наказывать провинившихся, поощрять за хорошо проделанную работу.

Не так давно грубую ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат» допустил арбитр Игорь Федотов. Если в нашей игре с «армейцами» речь идет о двух сантиметрах, не замеченных судьей, то в Санкт-Петербурге судейская бригада не заметила, как вратарь «Зенита» сыграл рукой за метр за линией штрафной. Мы написали обоснованную жалобу, и вынесенный вердикт нас устроил.

Но при чем тут целый департамент и его руководитель Андрей Будогосский? Наоборот, считаю, что в этом сезоне судейских ошибок стало меньше, работа департамента по улучшению качества футбольного арбитража очевидна. Еще надо учитывать омоложение судейского корпуса, смену поколений.

Считаю, мы победили ЦСКА засчет характера, самоотдачи, проявленной воли и четкого выполнения каждым футболистом плана тренерского штаба. Игра длилась больше 95 минут. Говорить о том, что на результат повлиял микроэпизод со взятием ворот, — смешно. Просто в этот вечер «Ахмат» был сильнее», – считает Даудов.

«Ахмат» после восьми туров занимает седьмое место в таблице.