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  • Президент «Ахмата»: «Судейских ошибок в РФПЛ стало меньше. Против ЦСКА мы были просто сильнее»

Президент «Ахмата»: «Судейских ошибок в РФПЛ стало меньше. Против ЦСКА мы были просто сильнее»

29 августа 2017, 19:13
40

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов в социальной сети выступил в защиту главы судейского корпуса РФС Андрея Будогосского, который 28 августа подвергся критике со стороны владельца ЦСКА Евгения Гинера.

По мнению чеченца, в нашем футболе сейчас меньше судейских ошибок, чем раньше.

«Крайне удивлен чрезмерной реакцией определенных людей на ситуацию вокруг забитого гола нашей команды в матче с ЦСКА. На видео невозможно утверждать, что мяч пересек линию ворот. Телевизионная аудитория могла увидеть, что мяч на пару сантиметров за линией, после видеоповторов. Как это мог определить арбитр в динамике игры? В лучшем случае это мог сделать арбитр на линии, если есть упущение — это его вина.

Не понимаю тех, кто призывает распустить департамент судейства и инспектирования. У нас в каждом туре восемь матчей, играют 16 команд. Печально, когда судейская ошибка влияет на результат, но они были, есть и будут. Потому что судьи — такие же люди, человеческий фактор никто не отменял. И чего мы добьемся, если после каждой судейской ошибки будем отправлять на «отдых» руководство департамента? Сколько отставок было за последние годы? У нас что, огромный человеческий резерв? Задача департамента реагировать на судейские ошибки, наказывать провинившихся, поощрять за хорошо проделанную работу.

Не так давно грубую ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат» допустил арбитр Игорь Федотов. Если в нашей игре с «армейцами» речь идет о двух сантиметрах, не замеченных судьей, то в Санкт-Петербурге судейская бригада не заметила, как вратарь «Зенита» сыграл рукой за метр за линией штрафной. Мы написали обоснованную жалобу, и вынесенный вердикт нас устроил.

Но при чем тут целый департамент и его руководитель Андрей Будогосский? Наоборот, считаю, что в этом сезоне судейских ошибок стало меньше, работа департамента по улучшению качества футбольного арбитража очевидна. Еще надо учитывать омоложение судейского корпуса, смену поколений.

Считаю, мы победили ЦСКА засчет характера, самоотдачи, проявленной воли и четкого выполнения каждым футболистом плана тренерского штаба. Игра длилась больше 95 минут. Говорить о том, что на результат повлиял микроэпизод со взятием ворот, — смешно. Просто в этот вечер «Ахмат» был сильнее», – считает Даудов.

«Ахмат» после восьми туров занимает седьмое место в таблице.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (40)
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abhvfdtcn
1504024024
вот же проститутка, а как им пендаль ставят, так судьи у них продажные
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SunRomeS
1504024382
Да будьте вы мужиками в конце концов, признайте сто да, был гол после выхода мяча за линию! И всё, никто результат матча не отменит.

Нееееееееет.

тьфу
И будогоса гнать с отстранение от футбольной деятельности, тварь.
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dok66
1504025486
В Чечне видимо другие меры измерения длины ! Всего-то два несчастных сантиметра ?)))))) А сколько шума !
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Опорник84
1504025521
Гол забит не правильно, поэтому должен быть не засчитан! За ошибку судьи в матче с Зенитом подняли шум, а тут значит человеческий фактор! Судить надо всех одинаково, тогда все будет справедливо!
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+50/-50
1504026143
Судьи ошибаются. Это факт. Незащитанный мяч в ворота ЦЗ в матче Краснодар-Црвена Звезда стоил Краснодару вылета из турнира. Но вот столько "пены" в прессе не было. А почему? Да потому, что Краснодар это Россия, а ЦСКА это Москва. Почувствуйте разницу.
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paracetamol
1504026541
Арбитр на линии ничего не мог определить. Он находился с другой стороны ворот, ему 2 штанги мешали.
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fanchik
1504029881
Случись все наоборот, забил бы гол ЦСКА АХМАТУ с этого "микроэпизода" интересно как бы повел себя президент Даудов ,говорил бы" ласковые" слова в адрес судей и Будогосского или кричал бы на каждом углу судьи" продажные" и слепые, и смешно ли было бы ему за не справедливое поражение из-за всего лишь "микроэпизода".
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mishkahaker
1504030509
Давайте будем объективны. ЦСКА был сильнее. И этот эпизод лишил как минимум двух очков.
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RamonCSKA
1504033284
Обычно у терека больше всех пригорает от судей "судья продажная " А тут ошибка в их пользу и сразу все норм
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Derzkiy1
1504036261
Поржал, спасибо ! Сильнее они ...
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