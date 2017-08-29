Черчесова беспокоят постоянные травмы Черышева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обеспокоен состоянием полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, которого постоянно преследуют травмы.

26-летний футболист в течение всего лета залечивал повреждение бедра. Он вошел в первоначальный состав национальной команды, однако в итоге так и не был вызван на тренировочный сбор в подмосковном Новогорске, который проходит с 28 августа по 3 сентября.

«Я с ним разговаривал две недели назад лично, пообщались о его состоянии. И это состояние вызывает беспокойство, потому что он регулярно получает травмы и никак не может набрать ритм. Поэтому хотим мы или нет, он постоянно выбывает. Поэтому будем надеяться, что он будет здоров и наберет соответствующую форму, которую будет постоянно поддерживать», – сказал Черчесов.

Напомним, в последний день сбора национальной команде предстоит контрольная встреча с «Динамо».