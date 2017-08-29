Зарплата Сусо в «Милане» поднимется в три раза

Полузащитник «Милана» Сусо в ближайшее время может продлить контракт с итальянским клубом сообщает La Repubblica. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2019 года. Процесс переговоров о его продлении длится уже несколько месяцев.

Известно, что новый контракт будет пролонгирован до 2021 или 2022 года. По его условиям оклад испанца вырастет с 1 миллиона евро в год до 3 миллионов. Данная сумма будет достигаться благодаря различным бонусам.

В прошлом сезоне 23-летний Сусо провел в составе «Милана» 34 матча, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач.