«Ливерпуль» договорился с «Лейпцигом» о трансфере Наби Кейта

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что клуб достиг договоренности о переходе Наби Кейта из «РБ Лейпцига». 22-летний футболист присоединится к своей новой команде 1 июля 2018 года, после завершения текущего сезона.

«Я очень рад, что это соглашение было достигнуто. Я рад стать часть большого проекта.

Обещаю, что в оставшихся матчах в составе «Лейпцига» я буду выкладываться на все сто процентов. Так будет до финального свистка в моем последнем матче за эту команду.

После того, как все решилось, я могу спокойно сосредоточиться на том, чтобы помочь «Лейпцигу» добиться больших успехов в этом сезоне», – заявил Кейта.

Футболист сборной Гвинеи присоединился к «Лейпцигу» в 2016 году. За это время он провел 31 матч в Бундеслиге, забив в них восемь голов.