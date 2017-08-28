Ольга Нобоа: «Казань – дом Кристиана, он должен туда вернуться»

Супруга полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Ольга считает, что ее мужу стоит вернуться в «Рубин». По ее словам, Казань является домом для 32-летнего футболиста.

«Мы с Кристианом живем фактически на две страны. Для него место притяжения – Эквадор, для меня – Россия. Здесь он скучает по своей родине, так же, как я за границей – по своей. А Казань – это мой родной город, место, куда я всегда с радостью возвращаюсь, где мне комфортно, где живут мои родители, близкие, друзья.

Нет ли сожаления, что Кристиан перешел не в «Рубин», а в «Зенит»? А почему все думают, что это было его решение? Но Казань – это его дом, город, где для него все началось и куда он должен вернуться. Я в это верю, как и в то, что мое желание и моя энергетика поспособствуют этому. А сейчас мы регулярно видимся, дети вообще все лето провели в Питере», – сказал Ольга Нобоа.

Напомним, Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 год. Сезон-2015/16 он начал в «Ростове», откуда перебрался в «Зенит» нынешним летом.

В текущей кампании хавбек принял участие всего в одном матче, проведя на поле 55 минут.