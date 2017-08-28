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  • Ольга Нобоа: «Казань – дом Кристиана, он должен туда вернуться»

Ольга Нобоа: «Казань – дом Кристиана, он должен туда вернуться»

28 августа 2017, 13:18
14

Супруга полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Ольга считает, что ее мужу стоит вернуться в «Рубин». По ее словам, Казань является домом для 32-летнего футболиста.

«Мы с Кристианом живем фактически на две страны. Для него место притяжения – Эквадор, для меня – Россия. Здесь он скучает по своей родине, так же, как я за границей – по своей. А Казань – это мой родной город, место, куда я всегда с радостью возвращаюсь, где мне комфортно, где живут мои родители, близкие, друзья.

Нет ли сожаления, что Кристиан перешел не в «Рубин», а в «Зенит»? А почему все думают, что это было его решение? Но Казань – это его дом, город, где для него все началось и куда он должен вернуться. Я в это верю, как и в то, что мое желание и моя энергетика поспособствуют этому. А сейчас мы регулярно видимся, дети вообще все лето провели в Питере», – сказал Ольга Нобоа.

Напомним, Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 год. Сезон-2015/16 он начал в «Ростове», откуда перебрался в «Зенит» нынешним летом.

В текущей кампании хавбек принял участие всего в одном матче, проведя на поле 55 минут.

Источник: «Вечерняя Казань»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Нобоа Кристиан
Комментарии (14)
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Tajik-za Zenit
1503915695
Надо его отпускать пускай идет а то вообще не радует своей игрой ему только бердыев поможет
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Stavropolets
1503916668
В гостях хорошо, а дома лучше
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Pourport
1503916884
Холодный край!Наверно в Ростове молчала!Женщины)
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BAIv
1503916984
прикалывают футболисты перешедшие на бОльшие деньги, а потом неиграющие и ноющие через жен или других родных, и бабла съесть и ничего не делать для этого.... штрафы надо забивать в контракты немалые
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Chesn0k
1503917587
какой-то безвольный нобоа
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vgarakh
1503919130
Судя по вчерашней игре и вспоминая игру в Ростове, кажется он разучился играть в футбол. А может это кажется.
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семёнычев
1503922006
надо было за Карадениза замуж выходить. раз уж Рыжикова Ольга-совсем по босяцки звучит на твой вкус... между прочим у Кузьмина вполне приличная фамилия.. выбрала Нобоа-красиво конечно.вот теперь люби Эквадор..
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paracetamol
1503927184
10 евролямов гони, и забирай.
Ответить
коб1976
1503929415
"Нет ли сожаления, что Кристиан перешел не в «Рубин», а в «Зенит»? А почему все думают, что это было его решение?" А чье это решение? Его из под палки в Зенит гнали? Или это твое решение?
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OfaZavr
1503935116
Ещё один Гарай))
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