Источник: «Монако» готов продать Мбаппе «Реалу», отказав «ПСЖ»

«Монако» согласен продать своего форварда Килиана Мбаппе. Как сообщается, клуб намерен принять предложение «Реала», а не «ПСЖ». Монегаски не хотят, чтобы18-летний игрок оказался в стане парижан, тем самым укрепив прямого конкурента «Монако» в чемпионате Франции. Сумма сделки по форварду может составить до 180 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 26 мячей и сделал восемь результативных передач, внеся свой вклад в чемпионство монегасков и их выход в полуфинал Лиги чемпионов.