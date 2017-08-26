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Паредес: «В Аргентине всегда знали о «Зените»

26 августа 2017, 09:41
3

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, что и до его прихода в российскую команду о ней знали в Аргентине. Напомним, что сейчас в составе клуба из Санкт-Петербурга выступает сразу пять представителей этой страны.

В чемпионате России «Зенит» идет на первом месте после семи туров. На счету команды 19 очков, что на три больше, чем у идущего на второй позиции «Локомотива».

– Вы – первый аргентинский новичок «Зенита» этого лета. В июне могли предположить, что через два месяца аргентинцев будет пять?

– Конечно, нет. Но это плюс для нас – так легче адаптироваться в незнакомом городе.

– Российские фанаты шутят: в Буэнос-Айресе футболисты боятся выйти из дома, потому что их может похитить «Зенит». В Аргентине «Зенит» стал более популярным?

– Ха, определенно, за «Зенитом» больше наблюдают. Но о петербургском клубе в нашей стране и раньше было известно, ведь здесь играли аргентинцы.

– Как вы думаете, почему «Зенит» делает упор именно на ваших соотечественников?

– Просто тренеру близка Южная Америка. С нами он на эту тему не говорил.

– Как бы назывался «Зенит», если бы играл в Кубке Либертадорес?

– «Зенит Хуниорс»!

– Вы уже два месяца в Санкт-Петербурге. Сможете провести экскурсию, например, для Ригони?

– Я бы, конечно, показал ему некоторые достопримечательности, но гидом не смог бы поработать, я еще не успел все узнать. Но город очень красивый. Недавно, кстати, был на хоккее, смотрел его впервые в жизни. Очень понравилось!

– Правила уже понимаете?

– Нет, все еще плохо разбираюсь в них. Но уверен, что со временем пойму все, что происходит на площадке.

– Краневиттер любит гольф. А у вас какой вид спорта на втором месте?

– Пинг-понг. Часто играю и, кажется, делаю это очень хорошо.

– Какие слова на русском языке уже выучили?

– «Привет», «спасибо», «доброе утро». И все. А, нет! Еще «пока-пока».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро
Комментарии (3)
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Nerlinger
1503735911
Знали ещё с чемпионства 1984 года... и Садырина очень уважали...
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Svoysvoemubrat
1503748535
Да каждый второй пацан ходит там в майке Зенита и надписью Дзюба на спине.
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Обер-КанцлерЪ
1503751032
Позитивный человек! И игрок отличный. Хотелось бы, чтоб все аргентинцы Зенита играли на его уровне, но Кранневитер и Маммана пока не дотягивают явно.
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