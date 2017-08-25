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    Коутиньо попросил «Ливерпуль» не включать его в заявку на Лигу чемпионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Филипе Коутиньо сказал руководству о нежелании играть за клуб в Лиге чемпионов. Об этом сообщил ресурс beIN SPORTS.

    Данный жест рассматривается в контексте возможного перехода бразильца в «Барселону». Согласно последней информации, каталонский клуб готов заплатить за хавбека 138 миллионов евро с бонусами. Ранее «Бомбардир» писал о том, что красные отказались продавать Коутиньо за 130 миллионов.

    25-летний игрок сборной Бразилии не принимал участия в матчах команды Юргена Клоппа в новом сезоне. В сезоне-2016/17 на его счету 14 голов и девять результативных передач в 36-ти играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.

    Источник: beIN SPORTS

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    25.08.2017 19:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 26 августа 2017, 00:05

      Источник не самый надёжный конечно

      1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 25 августа 2017, 23:23

      По стопам дембеле пацан идет.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 августа 2017, 22:25

      можно ли верить, или это очередная утка, может завтра опровержение выйдет?! )))

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 августа 2017, 21:36

      эпоха шантажа и погони за бабосами

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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 25 августа 2017, 20:19

      Ну ппц,второй Стерлинг? Играть не буду отпустите меня.
      Ну вот не похоже это на Коута
      Ещё скажи что ногу сломаешь,Пайет так хотел-сразу отпустили

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