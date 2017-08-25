Коутиньо попросил «Ливерпуль» не включать его в заявку на Лигу чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филипе Коутиньо сказал руководству о нежелании играть за клуб в Лиге чемпионов. Об этом сообщил ресурс beIN SPORTS.

Данный жест рассматривается в контексте возможного перехода бразильца в «Барселону». Согласно последней информации, каталонский клуб готов заплатить за хавбека 138 миллионов евро с бонусами. Ранее «Бомбардир» писал о том, что красные отказались продавать Коутиньо за 130 миллионов.

25-летний игрок сборной Бразилии не принимал участия в матчах команды Юргена Клоппа в новом сезоне. В сезоне-2016/17 на его счету 14 голов и девять результативных передач в 36-ти играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.