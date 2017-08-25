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    Сегодня «Валенсия» объявит о переходе Абденнура в «Зенит», защитник будет зарабатывать 2,2 миллиона в год

    20 августа «Бомбардир» писал о согласии защитника «Валенсии» Аймена Абденнура на трансфер в «Зенит». Позже стало известно о том, что российский клуб арендует 28-летнего тунисца на два года с правом выкупа.

    Согласно Marca, футболист изменил условия контракта, выбрав аренду сроком на один год. Абденнур пропустил сегодняшнюю тренировку «летучих мышей». По словам главного тренера Марселино Гарсии Тораля, клуб объявит об уходе игрока в течение нескольких часов. Годовая зарплата футболиста в российском клубе составит 2,2 миллиона евро.

    Абденнур пополнил состав «Валенсии» в августе 2015 года, перейдя из «Монако» за 22 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 14 матчей всех турниров без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Туниса в 6 миллионов евро. Прежде выступал за «Тулузу», «Бремен» и тунисский «Этуаль дю Сахель» из родного города Сус.

    Источник: Marca

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    25.08.2017 19:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 26 августа 2017, 02:11

      Не аргентинец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 22:43

      Накрен он нужен?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Taps 25 августа 2017, 22:28

      Прощай, Нету !
      Давай, до свидания ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 25 августа 2017, 20:32

      Ну,Абвгдеёж наверняка усилит оборону Зенита,но,когда ему выходить?Лимит никто не отменял.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > Yurok161 25 августа 2017, 21:10

      В защите одни леги, так-что лега на лега всегда поменять можно, а может Нету отправят....

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > dyema 25 августа 2017, 21:24

      Тогда у вас Ероха точно закрепится в ОС. В ЦЗ у вас леги,так что напы и половина ПЗ будут россияне.Может и к лучшему.Может больше атакующих ребят в сборную пойдет.

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 25 августа 2017, 19:59

      В монако хорошо смотрелся, посмотрим что из этого получится

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 25 августа 2017, 19:47

      Сомнительное уселение, прошлый год в аренде в Хале котрый вылетел в чемпионшип!

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка > Alex ostrov 25 августа 2017, 22:08

      Ты че несешь? Какой "Халл"?

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