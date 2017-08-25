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  • Сегодня «Валенсия» объявит о переходе Абденнура в «Зенит», защитник будет зарабатывать 2,2 миллиона в год

Сегодня «Валенсия» объявит о переходе Абденнура в «Зенит», защитник будет зарабатывать 2,2 миллиона в год

25 августа 2017, 19:14
7

20 августа «Бомбардир» писал о согласии защитника «Валенсии» Аймена Абденнура на трансфер в «Зенит». Позже стало известно о том, что российский клуб арендует 28-летнего тунисца на два года с правом выкупа.

Согласно Marca, футболист изменил условия контракта, выбрав аренду сроком на один год. Абденнур пропустил сегодняшнюю тренировку «летучих мышей». По словам главного тренера Марселино Гарсии Тораля, клуб объявит об уходе игрока в течение нескольких часов. Годовая зарплата футболиста в российском клубе составит 2,2 миллиона евро.

Абденнур пополнил состав «Валенсии» в августе 2015 года, перейдя из «Монако» за 22 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 14 матчей всех турниров без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Туниса в 6 миллионов евро. Прежде выступал за «Тулузу», «Бремен» и тунисский «Этуаль дю Сахель» из родного города Сус.

Источник: Marca
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Зенит Валенсия Марселино
Комментарии (7)
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Alex ostrov
1503679635
Сомнительное уселение, прошлый год в аренде в Хале котрый вылетел в чемпионшип!
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DePisuares
1503680399
В монако хорошо смотрелся, посмотрим что из этого получится
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Taps
1503689292
Прощай, Нету ! Давай, до свидания ...
Ответить
prezent2017
1503690184
Накрен он нужен?!
Ответить
Йогурт Мэн
1503702684
Не аргентинец
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