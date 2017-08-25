Сегодня «Валенсия» объявит о переходе Абденнура в «Зенит», защитник будет зарабатывать 2,2 миллиона в год

20 августа «Бомбардир» писал о согласии защитника «Валенсии» Аймена Абденнура на трансфер в «Зенит». Позже стало известно о том, что российский клуб арендует 28-летнего тунисца на два года с правом выкупа.

Согласно Marca, футболист изменил условия контракта, выбрав аренду сроком на один год. Абденнур пропустил сегодняшнюю тренировку «летучих мышей». По словам главного тренера Марселино Гарсии Тораля, клуб объявит об уходе игрока в течение нескольких часов. Годовая зарплата футболиста в российском клубе составит 2,2 миллиона евро.

Абденнур пополнил состав «Валенсии» в августе 2015 года, перейдя из «Монако» за 22 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 14 матчей всех турниров без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Туниса в 6 миллионов евро. Прежде выступал за «Тулузу», «Бремен» и тунисский «Этуаль дю Сахель» из родного города Сус.