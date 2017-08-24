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    Лига Европы. «Зенит» одержал победу над «Утрехтом» и пробился в групповой этап

    В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в дополнительное время обыграл «Утрехт» – 2:0. Автором дубля в составе хозяев стал Александр Кокорин, забивший второй гол грудью.

    Таким образом, петербургский клуб пробился в групповой этап турнира. Жеребьевка пройдет завтра.

    Лига Европы. 4-й раунд. Ответный матч

    Зенит (Россия) – Утрехт (Голландия) – 2:0 (1:0; 0:0; 1:0; 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кокорин, 9; 2:0 – Кокорин, 105.

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73).

    «Утрехт»: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Брафхайд (ван дер Маарел, 75), Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Янссен, Лабьяд, Дессерт, Керк (Гертлер, 89).

    Предупреждения: Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; 105+1; Краневиттер, 115 – Лабиад, 65.

    Первый матч – 0:1

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2017 22:32
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 августа 2017, 15:18

      порадовали хорошо играли, но чутка не везло в завершении

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 августа 2017, 07:53

      Русский футболист выводит Российский клуб в лигу Европы!!! В двойне приятно! Браво!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > 4agaaa 25 августа 2017, 23:18

      Лунев?

      -1
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 25 августа 2017, 07:00

      Зенит молодец! Победа заслуженная. Хорошая игра в защите. А Дзюба... Ещё заиграет. Вот увидите!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 августа 2017, 06:32

      Зеню с победой !!!

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 августа 2017, 00:36

      Дзюбу откормили для чего - в Японию продать, для борьбы сумо? Может, его лучше сразу в Казахстан, там больше сушит?..Удачи Слонопотаму!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 25 августа 2017, 00:25

      ...увидела момент, который в повторе потряс меня, гол - Кокорин встал на колени и сердцем своим забил... О, Богиня футбольная, хвала тебе, что вернула к жизни такого кренделя!!!. Удачи тебе, Игрок, восхвалённый Чердаком и обласканный прессой!.... Зенит, удачи!

      7
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 25 августа 2017, 00:29

      Да, это обсосульный кадр....

      0
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      ...
      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop > Par Mezan 25 августа 2017, 00:40

      Желаю Зениту побед! Вот.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 00:24

      Молодцы, хорошо сражались. Удачи не хватило, что 5-0 этот клупнишко вынести. Столько моментов!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 25 августа 2017, 00:21

      Дзюба теперь точно Манчини не нужен будет))

      5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > г.Онега 25 августа 2017, 15:21

      слабовато на замену вышел, впрочем как и Полоз вначале , потом только прибавил

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 августа 2017, 00:19

      Все молодцы. Но дзюба однозначно лишний.

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > APchelov 25 августа 2017, 00:35

      Слонопотама в Казахстан.

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 25 августа 2017, 00:11

      Зенит с победой! Манчини Дзюбу выпустил чтобы добить болельщиков, без него наверно третий забили бы. А так сыграли неплохо, возможностей Утрехту совсем не дали. Все аккуратно, точно достаточно, нелепых потерь и обрезов не было, но Дзюба .....

      2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Kokmarov 25 августа 2017, 00:34

      Обрезы то были, последняя пятнадцатиминутка и середина второго тайма. Но видимо устали уже, набегались.

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