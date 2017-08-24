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  • Лига Европы. «Зенит» одержал победу над «Утрехтом» и пробился в групповой этап

Лига Европы. «Зенит» одержал победу над «Утрехтом» и пробился в групповой этап

24 августа 2017, 22:32
67

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в дополнительное время обыграл «Утрехт» – 2:0. Автором дубля в составе хозяев стал Александр Кокорин, забивший второй гол грудью.

Таким образом, петербургский клуб пробился в групповой этап турнира. Жеребьевка пройдет завтра.

Лига Европы. 4-й раунд. Ответный матч

Зенит (Россия) – Утрехт (Голландия) – 2:0 (1:0; 0:0; 1:0; 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кокорин, 9; 2:0 – Кокорин, 105.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73).

«Утрехт»: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Брафхайд (ван дер Маарел, 75), Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Янссен, Лабьяд, Дессерт, Керк (Гертлер, 89).

Предупреждения: Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; 105+1; Краневиттер, 115 – Лабиад, 65.

Первый матч – 0:1

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Утрехт
Комментарии (67)
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Palev0
1503603700
Спасибо команде, Кокорин зверь!!!
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portero
1503603852
Зенит с победой и выходом в группу!
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Щирый Пищевик
1503603883
Равные команды,блохастым повезло.
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Veld_Ok
1503604134
Мля, во Зенит дает! Местами рвал голландцев,как тузик грелку. Только грелка была похожа на покрышку от белаза. Но дорвали. Огромное спасибо за упорство! Это круто!
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lexazenit_89
1503604415
МЫ ЗЕНИТ И НАМ ЭТО НРАВИТСЯ!!!!!!
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первый третий с права
1503604416
Кокорин с такой игрой в конце сезона можешь на моих глазах пробухать 10млн евро смеясь мне в лицо.До сих пор кондратий по телу ходит от игры,судья петух слепой,очень хороший матч обе команды молодцы.
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порт
1503604476
Свинота отравитесь желчью. "Зенит" с победой!!!
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BRO_football
1503604811
Отскочили. Повезло. В группе такие фокусы не пройдут
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Анжанер не миллинэр
1503606836
Зенитчиками доволен. Полозиньо, Коко и Кузя решили все вопросы. Дзюбби не успел выйти, и сразу устал.
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makdim2906
1503609052
Молодцы? Ура?? Поздравления??? Я всегда болею за российские клубы в Европе, хотя и не являюсь поклонником "Зенита". Но с таким бюджетом и составом радоваться победе над командой из 3 сотни рейтинга УЕФА, чей бюджет в 100 раз ниже газпромовского проекта... Это нонсенс. Если с полупрофессионалами не выигрывать 3:0 - это НЕ ПОБЕДА, А уж дополнительное время и отскок благодаря Луневу и судье - это просто ПРОВАЛ. Не понимаю, чему радуются псевдоболельщики.
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