Лига Европы. «Зенит» одержал победу над «Утрехтом» и пробился в групповой этап

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в дополнительное время обыграл «Утрехт» – 2:0. Автором дубля в составе хозяев стал Александр Кокорин, забивший второй гол грудью.

Таким образом, петербургский клуб пробился в групповой этап турнира. Жеребьевка пройдет завтра.

Лига Европы. 4-й раунд. Ответный матч

Зенит (Россия) – Утрехт (Голландия) – 2:0 (1:0; 0:0; 1:0; 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кокорин, 9; 2:0 – Кокорин, 105.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73).

«Утрехт»: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Брафхайд (ван дер Маарел, 75), Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Янссен, Лабьяд, Дессерт, Керк (Гертлер, 89).

Предупреждения: Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; 105+1; Краневиттер, 115 – Лабиад, 65.

Первый матч – 0:1

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