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    Мбаппе и Ляказетт вызваны в сборную Франции

    Тренерский штаб сборной Франции огласил список игроков, вызванных на ближайшие матчи с командами Люксембурга и Голландии в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2018. Всего в списке значатся имена 24 футболистов.

    Вратари: Альфонс Ареоля, Уго Льорис, Стив Манданда.
    Защитники: Люка Динь, Кристоф Жалле, Пренель Кимпембе, Лоран Косьельни, Левен Курзава, Джибриль Сидибе, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан.
    Полузащитники: Нголо Канте, Тома Лемар, Блез Матюиди, Поль Погба, Адриен Рабьо, Корентен Толиссо.
    Нападающие: Кингсли Коман, Набиль Фекир, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Александр Ляказетт, Килиан Мбаппе, Флориан Товен.

    Источник: Twitter

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    24.08.2017 16:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 29 августа 2017, 18:00

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