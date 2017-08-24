Мбаппе и Ляказетт вызваны в сборную Франции

Тренерский штаб сборной Франции огласил список игроков, вызванных на ближайшие матчи с командами Люксембурга и Голландии в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2018. Всего в списке значатся имена 24 футболистов.

Вратари: Альфонс Ареоля, Уго Льорис, Стив Манданда.

Защитники: Люка Динь, Кристоф Жалле, Пренель Кимпембе, Лоран Косьельни, Левен Курзава, Джибриль Сидибе, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан.

Полузащитники: Нголо Канте, Тома Лемар, Блез Матюиди, Поль Погба, Адриен Рабьо, Корентен Толиссо.

Нападающие: Кингсли Коман, Набиль Фекир, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Александр Ляказетт, Килиан Мбаппе, Флориан Товен.