Буффон: «Победа в Лиге чемпионов еще остается большой мечтой для меня»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что продолжает надеяться на победу в Лиге чемпионов. 39-летний вратарь еще не имеет в своем активе трофей самого престижного клубного европейского турнира.

«Не считаю, что моя карьера неполна, если не выиграю Лигу чемпионов. Я очень много выиграл с« Ювентусом». Однако победа в Лиге чемпионов еще остается большой мечтой для меня.

У меня есть еще один год контракта, есть еще один шанс поднять трофей. Это будет нелегко, но мы готовы снова сражаться», – заявил Буффон.