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    Буффон: «Победа в Лиге чемпионов еще остается большой мечтой для меня»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что продолжает надеяться на победу в Лиге чемпионов. 39-летний вратарь еще не имеет в своем активе трофей самого престижного клубного европейского турнира.

    «Не считаю, что моя карьера неполна, если не выиграю Лигу чемпионов. Я очень много выиграл с« Ювентусом». Однако победа в Лиге чемпионов еще остается большой мечтой для меня.

    У меня есть еще один год контракта, есть еще один шанс поднять трофей. Это будет нелегко, но мы готовы снова сражаться», – заявил Буффон.

    Источник: Football Italia

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    24.08.2017 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 17:45

      я тоже этого жду....

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